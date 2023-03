'La cacca, da tabù a risorsa di conoscenza', l'evento a Grosseto

Non solo scarto maleodorante e argomento tabù, ma anche risorsa insospettabile e occasione per indagare su tanti curiosi (e interessanti) aspetti scientifici. È “La cacca, da tabù a risorsa di conoscenza” il tema del nuovo evento organizzato dal Museo di storia naturale della Maremma di Fondazione Grosseto Cultura, in collaborazione con il Parco della Maremma, sabato 4 marzo.

Il programma della giornata prevede una parte teorica la mattina al museo, dalle ore 10 alle ore 12, con il direttore Andrea Sforzi, dedicata a presentazioni, foto, video, approfondimenti e domande per approfondire ogni questione relativa agli aspetti scientifici degli escrementi animali; al termine, fino alle ore 14, pausa pranzo libera; alle ore 14 – con ritrovo in località “Pinottolaio”, lungo la strada per Marina di Alberese – inizierà l’escursione “Caccia alla cacca” lungo il sentiero delle grotte, nel Parco della Maremma, che terminerà intorno alle ore 18: lungo il percorso verranno messe in pratica alcune delle conoscenze apprese nel corso della mattinata per l’identificazione dei principali animali dai loro escrementi e dalle loro orme.

Il biglietto per partecipare all’escursione del pomeriggio costa 15 euro e potrà essere acquistato al centro visite di Alberese entro le ore 13.30 di sabato 4 marzo oppure direttamente al punto di partenza; per prenotare il proprio biglietto è possibile anche scrivere a segreteria@museonaturalemaremma.it oppure chiamare il numero 0564 488571 negli orari di apertura del Museo di storia naturale della Maremma (dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19).

«Considerati da sempre solo come scarti maleodoranti di cui è sconveniente parlare, o peggio, utilizzati in epiteti e offese di vario tipo – dichiara il direttore del Museo di storia naturale della Maremma, Andrea Sforzi – gli escrementi sono per molti un tabù. Ad un occhio curioso e attento agli aspetti scientifici, però, nascondono risorse insospettabili e aspetti curiosi e originali da indagare: ne parleremo nell’incontro al museo e daremo modo di scoprirlo di persona a chi vorrà partecipare all'escursione nel parco».

Fonte: Ufficio Stampa