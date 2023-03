La Scuola in Comune diventa accordo di comunità: progetti di impegno civico

Le scuole di Fucecchio, dalle primarie fino alle secondarie di secondo grado, già dal 2013 hanno aperto le proprie porte al mondo dell'associazionismo e, prima ancora, ai servizi dell'amministrazione comunale. Da ieri, il progetto “La Scuola in Comune” è divenuto un vero e proprio Accordo di Comunità, sottoscritto dai tre istituti scolastici cittadini (Direzione Didattica, Istituto Comprensivo Montanelli Petrarca, Istituto Superiore “A.Checchi”), dalla giunta comunale e da ben 21 associazioni locali. Un accordo che, di fatto, crea una comunità educante allargata e che consente alle scuole di poter offrire ai loro studenti progetti e percorsi di crescita legati all'impegno civico, al volontariato e ai servizi; progetti che vanno ad aggiungersi e ad arricchire le attività didattiche.



L'accordo è stato sottoscritto ieri sera nella sala consiliare del Comune di Fucecchio, alla presenza della vicesindaca Emma Donnini, degli assessori Daniele Cei, Fabio Gargani e Emiliano Lazzeretti, dei dirigenti scolastici Paola Cinquerrui, Manuele Salvaggio e Genny Pellitteri e dei rappresentanti di associazioni, fondazioni, cooperative e enti coinvolti.



Grazie a questo accordo di programma, la comunità educante di Fucecchio individuerà annualmente gli obiettivi specifici da perseguire sulla base di un programma concordato nelle riunioni di coordinamento, anche in funzione dei bisogni che vengono rilevati e monitorati. Verranno così condivisi progetti e azioni tra tutti i soggetti partecipanti.

Le 10 aree di intervento, al momento, sono le seguenti: educativa e del sostegno scolastico, sviluppo della consapevolezza di sé e delle relazioni, orientamento alla scelta, cittadinanza attiva e legalità, valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale, educazione ambientale, accoglienza, valorizzazione e integrazione delle diversità culturali e sociali, educazione alle arti e alla creatività’, educazione fisica, sportiva, della salute e del benessere e infine un' area trasversale che comprende le azioni finalizzate a sostenere i percorsi di inserimento e sviluppo socio-educativo dei minori e delle loro famiglie.



“La sottoscrizione di questo accordo che ci vede tutti insieme stasera – ha detto la vicesindaca Emma Donnini – altro non è che l'ufficializzazione di un percorso iniziato molti anni fa, prima con il progetto “La Scuola scopre Fucecchio” e successivamente con “La Scuola in Comune”.

Il ricchissimo tessuto associativo e del terzo settore, che caratterizza la nostra realtà e che vede migliaia di persone impegnarsi quotidianamente per il bene comune, incontra il mondo della scuola per offrire ai cittadini di domani percorsi di crescita e di conoscenza che valorizzano e accrescono il loro percorso di formazione interno agli istituti scolastici.

Come amministrazione comunale, siamo convinti che questo percorso avviato, sostenuto e incoraggiato, possa dare risultati sempre più importanti avvicinando le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi alle esperienze più belle del loro territorio. Per questo ringrazio tutte le associazioni che oggi sono qui in sala del consiglio e che mettono a disposizione il loro impegno per arricchire le nostre scuole e al tempo stesso ringrazio dirigenti scolastici e insegnanti che condividono una visione dell'educazione e della formazione aperta e interconnessa con il territorio”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa