Muore neonata di 6 mesi per caduta in un nido del Belgio

Tragico fatto in Belgio: una neonata di 6 mesi di origini italiane (padre di Pisa, madre di Carmiano nel Salento) è morta mercoledì scorso per le ferite riportate nella caduta in un asilo nido del luogo.

L'educatrice trentenne avrebbe affermato che si è trattato di una caduta accidentale ma la procura ha aperto un'inchiesta per presunte percosse.

Il fatto è accaduto nei pressi di Lovanio alcuni giorni fa: la piccola ha lottato alcuni giorni tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione in ospedale per una frattura al cranio e un'emorragia cerebrale.

A seguito dell'inchiesta l'indagata, accusata di percosse e violenza intenzionale, è stata sospesa dal lavoro al nido. E' ora in libertà condizionata e fino alla fine dell'inchiesta non potrà lavorare a contatto con i minori.