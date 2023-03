No al divieto di produzione di auto benzina e diesel, gazebo Lega a Empoli

La Lega si mobilita per dire no al divieto di produzione di auto benzina e diesel dal 2035. Una raccolta firme coinvolgerà centinaia di gazebo che saranno allestiti in tutta Italia nel weekend. Domani, sabato 4 marzo, a Empoli dalle 9:30 alle 13:00 la Sezione Lega di Empoli sarà presente con il Gazebo e i propri eletti e militanti in Piazza della Vittoria di fronte al Bar Vittoria.

Per la Lega si tratta di "un provvedimento dell’UE puramente ideologico che non porterà alcun beneficio concreto per la tutela ambientale, mentre i grandi inquinatori come Cina e India continueranno ad agire senza problemi e i costi sociali ed economici per l’Europa aumenteranno considerevolmente con l’aggravio di 13 milioni di posti di lavoro a rischio, di cui 120 mila solo in Italia". Nell’occasione verrà avviata anche la campagna di tesseramento per il 2023.

Fonte: Ufficio Stampa