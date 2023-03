Nonlobuttovia, le aperture di marzo 2023 a Empoli

Appuntamenti ghiotti nel mese di marzo con il mercatino del riuso e riciclo, ‘Nonlobuttovia’, nelle sedi di piazza Guido Guerra al palazzo delle Esposizioni, lato parcheggio alberato e ad Avane in via Magolo. Sono tante le opportunità che si possono trovare, dai mobili di varie grandezze e tipologie che possono rivelarsi molto utili per arredare la propria casa, oppure, oggettistica di tutti i generi, da utensili casalinghi, al vestiario da stagione e molto altro.

Ecco gli orari nel mese di marzo:

Nonlobuttovia Avane (oggettistica, vestiario, di tutto di più) effettuerà le aperture domenica 5 e domenica 19 marzo 2023, dalle 9.30 alle 12 e dalle 16 alle 18.30; Nonlobuttovia Mobili sarà aperto giovedì 8 e giovedì 23 marzo 2023, dalle 10 alle 12.30.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa