Palaia piange Alessandro Battaglini, scomparso a soli 48 anni

Lutto a Palaia per la prematura scomparsa a soli 48 anni di Alessandro Battaglini. Figlio del consigliere comunale Alberto Battaglini, il 48enne era conosciuto in paese anche per la sua passione legata alla fotografia, che coltivava insieme al gruppo di fotografi palaiesi. Scomparso da quanto si apprende dopo una breve malattia, la prematura perdita ha gettato nel dolore la piccola comunità sulle colline della Valdera. Nelle ultime ore sono molti i messaggi dedicati a Battaglini apparsi sui social, dei tanti amici e concittadini che lo ricordano.

"L'Amministrazione Comunale si stringe intorno alla famiglia Battaglini" si legge sulla pagina facebook del Comune di Palaia. Il sindaco Marco Gherardini, "a nome della Giunta, del Consiglio Comunale, dei dipendenti comunali e di tutta la comunità, esprime il più sentito cordoglio alla famiglia Battaglini in questo momento di dolore per la prematura scomparsa di Alessandro".

Cordoglio espresso anche da Fratelli d'Italia Palaia, gruppo consiliare di Alberto Battaglini. Dalla consigliera Antonella Scocca, espresso "profondo dolore e vicinanza", e come riportato sulla pagina facebook del partito, "alla famiglia va il nostro sostegno incrollabile".

I funerali di Alessandro Battaglini si terranno alla Pieve di Palaia, alle ore 15 di domenica 5 marzo.