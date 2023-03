Persona sui binari, treni fermi per oltre un'ora tra Firenze e Pisa

Un'ora di stop sulla linea ferroviaria tra Firenze e Pisa tra le 6.20 e le 7.20 per un uomo sui binari. La polfer è dovuta intervenire per mettere al riparo un 36enne marocchino, pare con disagi psichici. Si trovava nei pressi di via del Barco, in una zona dismessa vicino ai binari. Una volta avvicinato dagli agenti è stato trasferito per controlli all'ospedale fiorentino di Careggi.

Per quanto riguarda il traffico ferroviario, sono stati registrati rallentamenti fino a 55 minuti per 12 treni regionali, 10 cancellati. Rfi ricorda che la presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari comporta l'obbligo di arresto di tutti i treni fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.