Premio speciale per il tiktoker di Pistoia Brian Signorini

“Entusiasta di ricevere il premio come Peer Ambassador di FARE X BENE con cui ho svolto progetti di prevenzione e contrasto sulla violenza di genere, bullismo e cyberbullismo nelle scuole per aiutare i ragazzi e le ragazze a riconoscere le situazioni di violenza e denunciare, non restando in silenzio perché nessuno deve sentirsi solo o sbagliato" lo ha detto il giovane Tik Toker, Brian Signorini, premiato con il “Camomilla Award” (il fiore di Camomilla simboleggia la forza e la solidarietà, in fitoterapia viene usato per aiutare le piante malate a guarire), una scultura realizzata dal maestro orafo Michele Affidato, alla VIII edizione dell’evento “Women for Women against Violence”, Kermesse presentata da Malika Ayane e Beppe Convertini, per la regia di Antonio Centomani e dedicata alle donne vittime di violenza e a quelle che combattono il tumore al seno, che si è svolta all’Auditorium Testori di Milano.

Ideato dalla Presidente dell’Associazione Consorzio Umanitas Donatella Gimigliano, Women for Women vuole parlare di vita e dare voce a chi è sopravvissuto e non smette mai di combattere, offrendo un messaggio di speranza e incoraggiamento: dalla violenza – qualsiasi essa sia – si può uscire.

L’evento ha ospitato un nuovo riconoscimento, “Women for Women Social” nato alla luce di una sempre frequente aggressività verbale nei social network che si trasforma in una vera e propria fenomenologia di azioni violente e discriminatorie. Signorini è stato premiato assieme alla giovane influencer Jolanda Renga dalla testimonial Valentina Pitzalis per il loro impegno come Peer Ambassador della FARE X BENE, associazione che si impegna in attività a sostegno delle nuove generazioni con progetti di sensibilizzazione, prevenzione ed educazione alle differenze di genere, discriminazioni, nelle scuole di ogni ordine e grado che ha dichiarato: “sono molto felice e onorata di aver premiato giovani come Briam e Jolanda, Ambasciatori tra pari che da anni collaborano con FARE X BENE, dialogando con gli studenti in progetti contro ogni forma di violenza di genere, bullismo e cyberbullismo”.

Tra i tanti artisti ospiti della kermesse il violinista elettrico “Jedi”, Andrea Casta, Marco Bocci, Carolina Marconi, Marta Sunomi Marangoni, l’inviata di Striscia la Notizia, Rajae Bezzaz, Alessio Boni, Rosalinda Celentano, Lapo Elkann, l’attrice Sarah Maestri, testimonial del progetto Onco Hair, il Direttore Videonews, Siria Magri, Giusy Versace & Francesca Carollo dell’associazione Wall of Dolls, affiancate dalla testimonial, Pinky (Parvinder Aoulakh) data alle fiamme dall’ex marito davanti ai figli di 3 e 5 anni. Antonella Sanvucci, la giovane influencer Giulia Latini, attenta alle problematiche legate alla cura dei tumori.

Special guest il comico Nando Timoteo, Antonio Maggio, l’attrice internazionale Eleonora Pieroni, le coppie di ballerini Concetta Colanero & Stefania Coloru di Aconcoli Dance, e Francesco Rodilosso & Carola Puglisi di Create Danza.

