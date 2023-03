Rapina una farmacia, all'uscita viene sorpreso dalla polizia: arrestato a Firenze

Uscito di corsa da una farmacia dopo averla rapinata, tra le mani aveva un coltello e il bottino, quando è stato colto di sorpresa dalla polizia e arrestato. È successo ieri sera, intorno alle 19 in via dell'Albero a Firenze dove l'uomo, un 56enne fiorentino, è finito in manette con l'accusa di rapina aggravata. Tutto ha avuto origine nel pomeriggio quando gli agenti della squadra mobile della questura di Firenze, durante un servizio in zona stazione Santa Maria Novella, sono stati attirati da un uomo di mezza età con un borsone mentre stava osservando con attenzione una farmacia, per poi allontanarsi.

Diverse ore dopo la squadra mobile è tornata sul posto e ha riconosciuto lo stesso uomo, con il volto travisato da una mascherina, uscire dalla stessa farmacia di via della Scala impugnando una busta e un coltello. Fermato dagli agenti, i sospetti sono stati confermati. La busta conteneva oltre 500 euro, incasso che pochi attimi prima l'uomo avrebbe sottratto a un dipendente.

Il 56enne, già noto alle forze di polizia per reati contro il patrimonio, è stato condotto nel carcere di Sollicciano e sono in corso accertamenti in quanto non è escluso che possa essere coinvolto in altri episodi simili ai danni di altre farmacie. Secondo gli investigatori, l'autore utilizzerebbe nei suoi colpi diversi accorgimenti per travisare il più possibile il suo aspetto esteriore. Tra questi la mascherina per nascondere i lineamenti del volto e un borsone con all'interno degli indumenti, per camuffare dopo i reati il suo vestiario.