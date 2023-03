'S-Passo al Museo' approda anche a Empoli

Torna l’iniziativa regionale ‘S-Passo al Museo’, i campus pasquali organizzati per bambini e ragazzi. A Empoli al Museo del Vetro, via Ridolfi, 70, si terranno due giorni imperdibili e davvero divertenti. Giovedì 6 e venerdì 7 aprile 2023 l’appuntamento è con “Ovo Sapiens”: alla ricerca delle uova attraverso curiose scoperte e divertenti laboratori creativi.

Per partecipare al campus è necessaria la prenotazione da effettuare entro le 18 del 30 marzo 2023, inviando una email all’indirizzo empolimusei@comune.empoli.fi.it, oppure, telefonando al numero 0571 76714.

FOCUS SULLE GIORNATE – Il primo campus quello del 6 aprile consisterà in una divertente caccia alle uova che guiderà i partecipanti alla scoperta dei Musei e dei luoghi più importanti della città. Indizi, giochi ed enigmi metteranno alla prova i piccoli esploratori che si contenderanno una speciale sorpresa pasquale. Il 7 aprile sarà la giornata dedicata alla decorazione delle uova che nel passato era una pratica molto diffusa durante i festeggiamenti per l’equinozio di primavera. Questa tradizione continua fino ai giorni nostri. Molti artisti infatti decorano le loro uova verniciandole o ricoprendole con materiali diversi, dalla carta al tessuto. Dopo aver osservato alcuni esempi noti, i partecipanti proveranno ad utilizzare le uova come una tela.

INFORMAZIONI - Il campus è rivolto a un massimo di venti bambini e sarà attivato con almeno cinque iscritti. L’orario è dalle 8.30 alle 13 con ritrovo al Museo del Vetro. Il campus è dedicato a bambine e bambini di età da 6 a 11 anni. Il costo è di 15 euro a giornata, sconto del 10% ai soci Unicoop.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa