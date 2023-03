Scabbia al Cattaneo di San Miniato, un caso tra gli studenti

L'istituto “Carlo Cattaneo” di San Miniato comunica che si è verificato, nei giorni scorsi, un caso di scabbia tra la popolazione studentesca della scuola. La situazione è stata da subito presa in carico dall'Asl Toscana Centro, la quale ha diramato lo scorso 28 febbraio una prima comunicazione ufficiale a tutti i genitori degli alunni per informarli e tranquillizzarli dell'accaduto.

L'azienda sanitaria, in una seconda nota del Dipartimento di Prevenzione, ha ribadito che “trattasi di malattia non pericolosa e non vi sono motivi igienico sanitari per non proseguire con serenità la normale frequenza scolastica”. Dunque il calendario delle lezioni non ha subìto nessuna variazione nel corso della settimana.

Asl e scuola hanno diffuso in maniera congiunta a studenti e genitori informazioni relative alla scabbia, alle modalità di prevenzione e gestione oltre che sulle eventuali azioni da prendere in caso di contatti ravvicinati con il soggetto contraente la malattia. Si ricorda infatti come la scabbia, che non comporta rischi per la vita, si diffonda per contatto diretto prolungato pelle a pelle: una rapida stretta di mano o un abbraccio infatti non sono veicolo di trasmissione.

Il Servizio di Igiene Pubblica dell'Asl ha identificato i contatti stretti familiari del caso in questione, individuando la scuola come collettività frequentata. L'azienda sanitaria, infine, si è resa disponibile ad approfondimenti specifici con studenti, genitori e insegnanti qualora ne emergesse la volontà all'interno dei vari “attori” della vita scolastica.

Fonte: It 'Carlo Cattaneo' di San Miniato