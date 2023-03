Smartphone e bambini, incontro a Montespertoli con le famiglie

Nell’ambito degli incontri organizzati dal CIAF – Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia, sabato 11 marzo alle ore 15, presso l’Auditorium del Centro Culturale “Le Corti”, è pianificato un incontro sul tema “Smartphone e bambini: alla scoperta dei Patti Digitali” con la partecipazione del prof. Marco Grollo, educatore, formatore e fondatore Associazione Mec (media educazion comunità).

Nel ciclo degli incontri rivolti ai genitori, la Coop.21 (gestori dei servizi del centro CIAF) in collaborazione con il Comitato Genitori Scuole di Montespertoli e con la Cooperativa Arca, vogliono portare all’attenzione delle famiglie il tema dei Patti Digitali per riflettere su uno scenario diverso all’uso della tecnologia da parte dei giovani.

“I genitori oggi sono davanti ad una sfida molto importante.” - spiega il prof. Marco Grollo - “Internet, i social media e gli smartphone infatti hanno creato una condizione di “connessione permanente” che richiede alcune scelte: bisogna decidere tempi, luoghi, modalità di accesso alla rete e ai dispositivi, ma anche fare una selezione di quali contenuti sono adatti a loro. È la sfida dell’educazione digitale. Non si tratta solo di regolare l’utilizzo dei tanti dispositivi digitali a disposizione dei bambini (che già non è un compito semplice) ma di provare a immaginare alcune azioni concrete per sviluppare una maggior consapevolezza, puntando all’autonomia digitale dei propri figli. Accompagnare i bambini, puntare allo sviluppo delle competenze digitali, imparare con loro...Ma questi compiti, importanti ma anche impegnativi, non possono essere svolti efficacemente dalla singola famiglia. Solo una comunità unita (genitori, scuole, pediatri, istituzioni, associazioni) che collabora insieme alle famiglie, può pensare di ottenere dei risultati e mettere in campo strategie efficaci per l’educazione digitale. Bisogna allearsi, e i Patti Digitali sono questo: gruppi di genitori che si mettono insieme, discutono di benessere digitale tra loro, decidono delle regole, e coinvolgono le scuole e le istituzioni del territorio per essere sostenuti e accompagnati. In questo modo si sostengono, creano condizioni di maggior benessere per i loro figli, e trovano delle modalità di gestione dei media in famiglia che sono condivise “pensate” insieme. I bambini cominciano ad avere dei messaggi coerenti e una strada chiara da percorrere, anche nel mondo digitale.”

L’incontro vuole essere quindi una prima fase di un eventuale processo di accompagnamento dei genitori tramite consigli e buone pratiche nell’uso responsabile della tecnologia da parte dei figli. L’evento è aperto non solamente ai genitori ma anche ad insegnanti o educatori che vogliono conoscere la rete dei Patti Digitali di comunità.

Per informazioni generali sui Patti Digitali si può consultare il sito: https://pattidigitali.it/ che riunisce Il Centro di Ricerca “Benessere Digitale” dell’Università di Milano-Bicocca e tre associazioni attive nel campo dell’educazione consapevole all’uso dei media (Mec, Aiart Milano e Sloworking).

Per informazioni sull’incontro si può contattare il CIAF al numero: 0571600258 oppure scrivere una email a ciaf@comune.montespertoli.fi.it

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa