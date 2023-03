Storia e cultura, eventi al Cenacolo degli Agostiniani

Un sabato all’insegna della Cultura e della Storia nel suggestivo Cenacolo degli Agostiniani, in via dei Neri, 15 a Empoli.

Domani, 4 marzo 2023, a partire dalle 10.30 si terrà la presentazione del volume degli atti del Convegno ‘Squadrismo e violenza politica in Toscana’, insignito dell’alto patronato del Presidente della Repubblica. L’evento si aprirà con i saluti istituzionali della sindaca di Empoli Brenda Barnini, di Giulia Terreni, assessora alla Cultura del Comune di Empoli, di Mauro Guerrini della Società storica empolese, di Matteo Mazzoni, direttore Istituto storico toscano della Resistenza e dell’età contemporanea. Seguiranno gli interventi di Paul Corner dell’Università degli studi di Siena, e di Francesca Cavarocchi dell’Università degli studi di Firenze. Inoltre sarà presente il curatore del volume Roberto Bianchi dell’Università degli studi di Firenze.

Un grande lavoro di ricerca storica, scientifica, seria e rigorosa che sarà presentato alla città.

Nel pomeriggio, alle 17.30, appuntamento con ‘Empoli che scrive’ che ospiterà Hans Honnacker e il suo ‘Dante e oltre’. L’iniziativa è promossa in collaborazione con ADI-SD Empoli, IIS Virgilio di Empoli e Cepell. Interverranno: Giulia Terreni, assessora alla Cultura del Comune di Empoli, Francesca Cecchi, referente ADI-SD Empoli, Alessandro Giuntini, disegnatore, Lorenzo Santini, disegnatore. L’ingresso è libero.

