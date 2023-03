Un gatto per amico, all'Ippodromo del Visarno la expo dedicata ai felini

“Un gatto per amico” torna a Firenze con una nuova location e un nuovo format.

Sabato 25 e domenica 26 Marzo l’Expo internazionale dedicato al mondo felino - organizzato dal Club Felino di Firenze, Prato, Pistoia sotto l’egida di ENFI - Ente Nazionale Felinotecnica Italiana - aprirà le porte dell’Ippodromo del Visarno (Parco delle Cascine) alle eccellenze del mondo felino, e non solo.

“Torniamo a Firenze dopo tanti anni e con la voglia di dare vita ad un evento sempre più dinamico e accogliente - dichiara Elena Bongi, presidente del Club Felino di Firenze, Prato, Pistoia.

L’ultima edizione dell’Expo felino nel capoluogo toscano risale al 2018. Nel Marzo 2020, infatti, era tutto pronto per mettere in scena la Fiera ma la pandemia ci ha imposto un lungo e forzato stop durante il quale abbiamo pensato a come arricchire la nostra offerta.

Siamo quindi emozionati per questo ritorno che, quest’anno, cambia location e per la prima volta si svolgerà all’Ippodromo del Visarno,nella splendida cornice del Parco delle Cascine.

Non solo, a distinguersi è anche il format: il nostro pubblico è infatti abituato a vivere l’esperienza della Fiera immergendosi in un unico grande salone dove si trova tutta l’offerta della mostra. Questa volta gli amanti dei felini saranno guidati da un percorso alla scoperta dell’Expo.

La sala centrale sarà allestita con l’esposizione Internazionale dove i gatti saranno valutati dalla giuria proveniente da Polonia, Ucraina, Francia e Belgio e dove potranno essere ammirati soggetti appartenenti a svariate razze: persiani, esotici, maine coon, ragdoll e blu di Russia, british, scottish, highland, fino agli esemplari più rari fra cui gli orientali.

Il lungo porticato coperto che conduce alla sala, invece, ospiterà tutto quello che riguarda il mondo del gatto con vari stand in cui trovare alimentazione, accessori, beauty, benessere, cultura, libri, associazioni per la tutela dei gatti meno fortunati, nonché gli attesi video e foto dei rispettivi concorsi che hanno avuto come protagonisti i gatti di casa. Saranno allestiti dei pannelli con le tante fotografie inviate dai proprietari di gatti toscani e, insieme a queste, un pannello per vedere i video. È inoltre previsto un omaggio per chiunque si recherà a votare all’apposito desk negli orari di apertura delle votazioni.”

C’è ancora tempo fino alle ore 12.00 di giovedì 9 Marzo (salvo esaurimento degli spazi disponibili) per inviare le foto e i video dei gatti i cui proprietari sono residenti in Toscana. Per farlo è sufficiente inviare una mail a fotoconcorsoexpofelina@gmail.com e seguire le indicazioni e il regolamento disponibili qui: http://www.ungattoperamico.it/page-Firenze2023

I biglietti per visitare la mostra sono acquistabili direttamente all’ingresso della Fiera oppure online a questo link:

https://www.ciaotickets.com/biglietti/esp-int-felina-un-gatto-amico-firenze.

Il costo del biglietto intero è di € 9 (€ 7 per bambini di età compresa tra 6 e 12 anni e a adulti over 70, militari, diversamente abili autosufficienti, accompagnatori di diversamente abili non autosufficienti).

L’ingresso è omaggio per i bambini fino a 5 anni e per le persone diversamente abili non autosufficienti.

Non è consentito l’accesso agli animali.

Per conoscere nel dettaglio il programma è possibile consultare il sito www.ungattoperamico.it.

Per informazioni:

tel/whatsapp/SMS +39 333/6522345

e-mail: visarnocatfestival@gmail.com

Fonte: Ufficio Stampa