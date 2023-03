Un luogo infinito, successo per il docufilm sulla Certosa di Firenze

Ha riscosso grande successo la pellicola 'Un luogo infinito', dedicato alla Certosa di Firenze.

Il docufilm di Media Soluzioni snc e Giovanna M. Carli, con Antonio Natali, voce narrante Sandro Lombardi ha riscosso un grande successo di pubblico, durante la proiezione che si è tenuta ieri 2 marzo 2023 alle ore 18:30 presso il Cinema Teatro della Compagnia di Firenze.

"Niccolò Acciaioli, il fondatore della Certosa, è mio concittadino - ha commentato durante l'intervista l'ideatrice e autrice del docufilm Giovanna M. Carli - non potevo che appassionarmi alla sua storia tracciando una linea ideale che lega il Castello di Montegufoni, dove è nato, alla Certosa, luogo che ho sempre ammirato, oggi visitabile grazie alla valorizzazione della Comunità di San Leolino".

Il bene è demaniale e la Comunità è impegnata in una serie di eventi culturali e di visite guidate per dare vita a uno spazio ricco di opere d'arte meravigliose.

"Degli affreschi del Pontormo visitabili in Pinacoteca parla, come di consueto in modo sublime, il professor Antonio Natali - continua Carli - studioso che ho desiderato al mio fianco per comprendere ancor meglio il portato culturale e attrattivo della Certosa".

La voce profonda di Sandro Lombardi rende il lavoro per la regia di Luigi dell'Elba, un'opera che si fa apprezzare anche per il portato poetico.

Il futuro del docufilm sarà la partecipazione ai festival e la proposta di visione nelle scuole italiane come veicolo di bellezza, alla scoperta di un luogo forse ancora poco conosciuto.

Per richieste e prenotazioni, scrivere a: unluogoinfinitoscuole@gmail.com.