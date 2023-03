Vinci, spostata la presentazione del libro su Don Fantani

Si svolgerà venerdì 31 marzo (ore 21.15) e non sabato 4 marzo, come precedentemente annunciato, la presentazione del libro 'Renzo Fanfani. Prete e operaio' di Paola Sani - con prefazione del cardinale Gualtiero Bassetti - alla biblioteca Leonardiana di Vinci. In dialogo con l'autrice sarà presente la storica Anna Scattigno.

Il libro ripercorre le tappe della vita del fiorentino don Renzo Fanfani (1935-2017), che ha fatto parte del coordinamento dei preti operai italiani: raggiunto il grado di Capitano dei Granatieri si dimise dall’esercito ed entrò nel Seminario maggiore di Firenze, diventando prete in età matura.

Il lavoro di ricerca, sostenuto dalla conoscenza e amicizia personale dell’autrice con il sacerdote, si è svolto sulle fonti costituite dai suoi scritti, dalle interviste a compagni di seminario, amici, ex commilitoni, parrocchiani, insegnanti, politici e dalle cronache delle comunità a cui appartenne. Il volume è suddiviso in due parti: la prima biografica, la seconda costituita da un’antologia degli scritti di don Fanfani. All'interno si trovano testi prevalentemente inediti, dal 1969 al 2011.

“Don Renzo Fanfani è stato un prete operaio capace di aprire strade e rompere schemi – ha spiegato Paola Sani –. Ha saputo vedere e leggere la realtà e interpretare le azioni utili in quel momento. Coerente e credibile, ancora oggi continua a essere un punto di riferimento: scrivere la sua biografia mi ha cambiato, mi ha costretto a ruminare in profondità passaggi storici e ideali che lo muovevano”.

“Un libro con contenuti inediti, che ripercorre la vita di un uomo che ha dato tanto, tantissimo agli altri – ha detto il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia -. Siamo lieti di ospitare a Vinci l'autrice Paola Sani e la storica Anna Scattigno: sarà un dialogo all'insegna della cultura e della memoria, come spesso abbiamo fatto in questi anni”.

Fonte: Comune di Vinci