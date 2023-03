Volantini omofobi a Lajatico, Barbafieri risponde: "No a odio e violenza"

Dopo gli attacchi di Forza Nuova e il volantino che ha ricevuto critiche da destra e da sinistra, parla Alessio Barbafieri. Il sindaco di Lajatico ha scritto un post su Facebook a pochi giorni dal volantinaggio di FN. "Lajatico ha bisogno di figli, non di omosessuali. Sindaco dimettiti" era il messaggio omofobo dell'organizzazione neofascista.

Scrive Barbafieri: "Non ho avuto modo per preoccuparmi o per essere ferito da quello che è accaduto perché il vostro abbraccio, sia fisico che virtuale, mi ha letteralmente travolto. La gentilezza e l'empatia che avete dimostrato mi hanno toccato profondamente e mi hanno fatto capire, se mai ce ne fosse stato bisogno, come nella comunità di Lajatico non ci potrà mai essere spazio per l’odio".

"Le persone che fanno uso di parole offensive e violente non rappresentano i valori della mia, della nostra comunità - prosegue il primo cittadino -. Quanto accaduto nei giorni scorsi non fermerà il mio lavoro. Le critiche e le opinioni diverse sono fondamentali per il dibattito democratico, ma queste non devono mai sfociare in attacchi personali e insulti, che escono dalla sfera politica democratica".

"Nelle piccole comunità abbiamo bisogno di un dialogo costruttivo e rispettoso, che ci permetta di raggiungere obiettivi comuni e di costruire un futuro migliore per tutti. Non permettiamo mai che l'odio e la violenza siano parte della nostra politica. Tra i tanti messaggi ricevuti in questi giorni ce n’è uno che mi ha veramente commosso: è quello dei bambini della scuola primaria di Lajatico. Le loro parole credo siano l’esempio migliore e più forte contro ogni forma di violenza. Ripartiamo da qui!" chiude Barbafieri.