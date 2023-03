Controlli nel centro di Prato con le unità cinofile, denunciato uno spacciatore

Controlli dei carabinieri nel pomeriggio di ieri a Prato. I militari, insieme alla compagnia di intervento del 6° Battaglione Toscana e di un'unità cinofila del nucleo carabinieri di Firenze, hanno setacciato il centro storico concentrandosi in aree come la stazione del Serraglio, piazza San Domenico, via Amendola, la vicina passerella sul Bisenzio e la piazza della Stazione Centrale. Durante l'operazione sono state rintracciate tre persone, irregolari sul territorio nazionale di origini nordafricane, successivamente accompagnate al comando per le operazioni di identificazione e denuncia.

Durante il servizio, con personale anche in abiti civili, è stato fermato uno spacciatore. L'uomo, nordafricano, è stato sorpreso mentre stava cedendo una dose e per questo è stato denunciato, mentre l'acquirente è stato segnalato alla prefettura. Altri due giovani sono stati trovati in possesso di piccoli quantitativi di hashish, riconducibili ad uso personale. A segnalare la presenza di sostanze stupefacenti l'unità cinofila.

Le verifiche hanno interessato anche alcuni esercizi pubblici. In uno di questi è stato rintracciato un pluripregiudicato sul quale pendeva un provvedimento di avviso orale emesso dal questore di Prato.