Esponenti di FdI allontanati da manifestazione contro riapertura discarica amianto a Pontedera

"Un fatto gravissimo quello che si è manifestato questo pomeriggio alla manifestazione svolta a Pontedera per la tutela dell’ambiente e contro la riapertura della discarica di Chianni. "Noi, esponenti locali di Fratelli d’Italia presenti alla manifestazione, siamo stati allontanati fisicamente e con violenza".

E' la denuncia degli esponenti di Fratelli d'Italia Matteo Arcenni e Matteo Bagnoli, che riferiscono in un comunicato di essere stati allontanati perché rappresentano Fratelli d'Italia in Valdera.

"Si tratta di un episodio inaccettabile e allarmante. La tutela del nostro territorio non deve avere un colore politico, ma deve vedere tutte le persone unite ed è inaccettabile che al giorno d'oggi accadono ancora fatti di questo genere. Come Fratelli d’Italia da sempre siamo impegnati sul territorio contro la riapertura della Grillaia e contro il conferimento dell’amianto nelle nostre colline, mettendoci la faccia e partecipando ad ogni iniziativa (da Firenze a Rivalto)", aggiungono Arcenni e Bagnoli.

"L’aggressione subita non ci intimidisce e non ci fermerà, continueremo la nostra battaglia tutti uniti nelle istituzioni, cercando di coinvolgere tutto l’arco costituzionale come è accaduto fino ad oggi, dalla destra alla sinistra, perché, come sosteniamo da sempre, la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini non deve avere un colore politico. Combatteremo sempre in difesa del diritto e della libertà di parola, indipendentemente dal partito che si sostiene"

"Oltremodo - concludono - ci preme precisare che questi atti sono stati compiuti da un gruppo minoritario e non del territorio, e apprezziamo le prese delle distanze assunte dalla maggioranza dei manifestanti".

Fonte: Ufficio Stampa