I cittadini ripuliscono il rio Bolognana

Un gruppo di amici, una mattinata di sole e tanta voglia di prendersi cura del territorio che ci ospita: ecco gli ingredienti per una ricetta di sicuro successo. Questa mattina il rio Bolognana in via per Aquilea è stato ripulito da alcuni cittadini residenti nella zona.

Nel tempo si erano accumulate due discariche: materiale sanitario, un aspirapolvere, mobili, tantissima plastica, vetro e materiale non riciclabile.

A tutti loro i ringraziamenti dell’assessore comunale all’ambiente Cristina Consani e della presidente di Sistema Ambiente, Sandra Bianchi.

“Grazie a chi si impegna, a chi ama il territorio, a chi se ne prende cura e a chi sfida, con la gentilezza e l’amore, l’incuria e la maleducazione - commentano -. La lotta all’abbandono dei rifiuti parte proprio da qui: dalla capacità di rispondere con cura e attenzione ogni volta che qualcuno cerca di imporre la propria inciviltà”.

Per segnalare rifiuti abbandonati è possibile scrivere un messaggio WhatsApp al numero 333.6126757.

Fonte: Ufficio Stampa