"I treni della felicità", un viaggio di speranza in scena al Quaranthana di San Miniato

Venerdì 10 marzo alle 21:30 al Quaranthana Teatro Comunale di San Miniato (via Zara 58 San Miniato, loc. Corazzano) il Teatro della Tosse è in scena con "I treni della felicità", spettacolo ideato e diretto da Laura Sicignano, testo di Laura Sicignano e Alessandra Vannucci, con Fiammetta Bellone, Federica Carruba Toscano, Egle Doria, coprodotto da Fondazione Luzzati Teatro della Tosse e Associazione Madé.

Lo spettacolo racconta un episodio storico dell’immediato Dopoguerra che vede protagoniste le donne nell’organizzazione di convogli che hanno trasferito "in Alta Italia", principalmente in Emilia Romagna, circa 70 mila bambini in condizioni di assoluta miseria da tutta la penisola.

La vicenda dei bambini che partirono con i treni della felicità è straordinaria al punto da sembrare frutto di fantasia, ma è assolutamente vera e fa parte della nostra storia, è una riflessione sulla maternità come condizione non solo biologica, ma anche etica e politica.

Il primo convoglio partì da Roma, Stazione Termini, il 19 gennaio del ’46. Non era più un treno di morte come i convogli dei deportati, ma ricostruiva la vita.

A chiamarli "treni della felicità" fu il sindaco di Modena; a lanciare l’iniziativa furono le donne della neonata Udi, a partire dall’idea di solidarietà laica che animava Teresa Noce, battagliera, dirigente comunista e partigiana da poco rientrata dal campo di sterminio di Ravensbrük.

I lunghissimi viaggi in treno rappresentavano per i ragazzini un percorso di formazione, anche segnato dal trauma dell’abbandono, che coincideva con la conoscenza del paesaggio italiano distrutto dalla guerra.

Le attrici dello spettacolo si mettono in scena con un atto di generosa autobiografia si interrogano sulle proprie scelte e la propria posizione in un mondo diverso da quello di allora, che vorrebbero provare a trasformare, con un’azione di responsabilità personale.

