In una notte due bancomat fatti esplodere: secondo colpo a Campi Bisenzio

Un bancomat a Campi Bisenzio è stato fatto esplodere nella notte. È successo intorno alle 4.30, in via Barberinese all'Istituto di credito "Banco bpm - Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno". Sul posto, oltre ai carabinieri della Compagnia di Signa, sono intervenuti gli artificieri della sezione investigazioni scientifiche del reparto operativo per bonificare l'area e i vigili del fuoco.

Quattro persone, con volto travisato, avrebbero prima forzato la porta della stanza bancomat e poi fatto esplodere lo sportello, prelevando i soldi e scappando a bordo di un'auto. L'immobile è stato dichiarato agibile e, nel corso del sopralluogo, sono emerse tracce di un ordigno denominato "marmotta". Sono in corso le indagini dei carabinieri.

Si tratta del secondo episodio, sempre in provincia di Firenze, avvenuto nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 marzo. Qualche ora prima è stato fatto saltare un bancoposta a Stabbia, nel comune di Cerreto Guidi nell'Empolese.