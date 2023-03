Kemas Lamipel sfida Bergamo in casa, i Lupi puntano al podio

Kemas Lamipel torna al Pala Parenti dopo l’exploit di Cuneo, un successo esterno che ha consentito ai biancorossi di agganciare Castellana Grotte e il secondo posto. I pugliesi rimangono avanti, pur a pari punti, per il numero di vittorie, ma è evidente che la sfida sia stata lanciata e che i Lupi giocheranno queste ultime giornate con il grande obiettivo di piazzarsi sul podio (e non sul gradino più basso). Il secondo posto garantirebbe vantaggi innegabili in tutto il percorso play-off, secondo tabellone e formula, anche se alla fine agli spareggi promozione è importante intanto arrivarci, e, cosa ancora più importante, arrivarci al top della condizione. Coach Mastrangelo e la sua Conad Reggio Emilia, stagione 2021-22, possono insegnare qualcosa. Si giocherà nell’insolito orario delle 16.00, domenica pomeriggio, in un Palazzetto che si annuncia bello carico e voglioso di applaudire i biancorossi reduci dall’impresa in Piemonte. La squadra si è allenata bene, il morale è alto, il campionato è di quelli importanti, il momento pure. Nel girone di ritorno la Kemas Lamipel si è aggiudicata 6 delle 8 gare disputate, vincendo sempre in casa e vincendo il 50% delle gare in trasferta (2 su 4, uno score importante in un torneo “casalingo” come questo). Il precedente stagionale con Bergamo, al Pala Agnelli, racconta di una esaltante vittoria per 3-2: era il debutto di Manuel Coscione in maglia biancorossa, finì in trionfo, come tante altre volte in questa bellissima stagione. Gradevolissima novità in tribuna stampa: il nostro Francesco Rossi, “titolare” del microfono per le dirette di Volleyball TV, sarà affiancato come seconda voce da Paolo Emilio Baldaccini, indimenticato capitano dei Lupi nelle stagioni dal 2007 al 2012.

GLI AVVERSARI: Tra i sogni e la realtà arriva intanto l’Agnelli Tipiesse Bergamo, squadra scivolata al sesto posto in classifica dopo una prima parte di torneo passata, appunto, sul podio. Il calo di rendimento, e la recente sconfitta interna con Grottazzolina, li ha pagati Gianluca Graziosi, tecnico dell’Olimpia da tre anni consecutivi e ancor prima per altri due. Un esonero sofferto, che ha promosso in prima linea il secondo di Graziosi, Daniele Morato, al primo anno di A2 Credem Banca. Molto più esperto è il suo nuovo “vice”: Massimo Radaelli è stato secondo allenatore a Cantù dal 2013 alla fine del campionato scorso. Torna in pista con Morato per guidare una squadra che in estate è stata costruita per vincere e per arrivare in fondo a tutte le competizioni. A livello statistico, il Pala Parenti di S. Croce non è il posto più facile da cui ripartire: i biancorossi hanno vinto tutte le gare disputate in casa, tranne quella di fine ottobre 2022 con Prata di Pordenone. Allo stesso tempo, la necessità, per i giocatori ospiti, di riscattarsi e rispondere “presente”, complicheranno ulteriormente il match per i Lupi. Nell’ultima gara Bergamo si è schierata con Jovanovic in diagonale con Padura Diaza, Held e Cominetti in banda, Copelli e Cargioli al centro, Toscani libero.

ARBITRERANNO: Marco Turtù e Maurizio Merlini

DICHIARAZIONI

Michele Bulleri (2^ All.): “Bergamo è una squadra molto forte. Nell’ultimo periodo non ha raccolto i risultati che ci si poteva aspettare da una squadra con quel tipo di roster, ma alla fine è comunque dentro i play-off ed è soltanto a 6 punti da noi. Io non parlerei di una squadra in crisi, ci troveremo contro una squadra affamata. I giocatori, responsabilizzati dal cambio in panchina, saranno chiamati a dimostrare il proprio valore.”.

Alejandro Vigil Gonzalez “Nella partita di andata Bergamo mancava di un paio di giocatori. Dobbiamo ricordare che anche con le assenze ci fece lottare fino all’ultimo punto. Sarà una gara difficilissima, avremo bisogno del nostro pubblico e di tanto sostegno. Per quanto riguarda il mio feeling con Manuel (Coscione ndr), c’era bisogno di tempo, stiamo iniziando a trovarci tutti nel modo migliore e sono convinto che con il lavoro miglioreremo ancora raggiungendo il top ”.

ROSTER:

KEMAS LAMIPEL S. CROCE: 2 Arguelles Sanchez Edwin S, 3 Favaro Gioele S, 5 Motzo Matheus S, 6 Caproni Lorenzo C, 7 Colli Leonardo S, 8 Maiocchi Matteo S, 10 Vigil Gonzalez Alejandro C, 11 Compagnoni Mirco C, 12 Coscione Manuel P, 13 Hanzic Tino S, 15 Loreti Luca L, 16 Morgese Davide L, 17 Giovannetti Davide P, 18 Truocchio Alessandro C.

AGNELLI TIPIESSE BERGAMO: 1 Copelli Riccardo C, 3 Held Tim S, 5 Catone Mattia P, 6 Lavorato Tommaso C, 7 Cargioli Antonio C, 8 Cominetti Roberto S, 9 Toscani Alessandro L, 19 Pahor Mitja, 11 Baldi Andrea S, 12 Mazzon Riccardo S, 13 Cioffi Massimiliano C, 14 Padura Diaz Williams O, 15 De Luca Matteo L, 17 Jovanovic Igor P.

