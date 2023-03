Neda Cioni spegne 100 candeline, Empoli in festa per la nuova centenaria

Ennesima centenaria per la città di Empoli. Neda Cioni festeggia i suoi ‘primi’ cento anni nel calore familiare con le figlie, i nipoti, i bisnipoti e parenti.

Nata in via Cavour in ‘borgo’, come ci tiene a sottolineare, frequenta elementari e magistrali dalle suore domenicane dove si diploma ed entra a lavorare in banca.

Nel ’47 conobbe suo marito, Carlo Alderighi e da impiegata, entrò nell’azienda di famiglia: un ingrosso di tessuti e biancheria in via Curtatone. Da questa unione nacquero due figlie.

Neda è sempre stata una donna tutta casa e lavoro e andrà in meritata pensione proprio dall’azienda familiare.

Nel ’90 viene a mancare il marito e così va ad abitare con una delle due figlie. In pensione, Neda, non si ferma mai e si dedica al volontariato entrando nell’associazione San Vincenzo ma la passione che porta avanti tutt’ora, la più bella, è mettersi comoda e raccontare tante storie del passato ai suoi amati nipoti e bisnipoti che ogni giorno vanno a trovarla per non perdersi neanche un attimo della vita di questa super nonna.

Per il traguardo delle 100 candeline presente anche il Comune di Empoli con il vicesindaco Fabio Barsottini, che ha omaggiato la festeggiata.