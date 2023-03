Sicurezza alle Cerbaie, FdI Fucecchio: "Impegno dei senatori fuori tempo massimo"

"I senatori Zambito e Parrini del PD già a dicembre annunciavano con grande clamore mediatico l'interrogazione che avrebbero presentato in aula riguardante la sicurezza nelle Cerbaie, discussa poi lo scorso 2 Marzo" afferma in una nota il coordinatore di Fratelli d'Italia Fucecchio Vittorio Picchianti. "Il senatore Parrini originario di Vinci e rappresentante del nostro territorio ormai da un decennio ha meritoriamente raccolto le istanze del territorio e dell'amministrazione comunale. Peccato che arrivi a farlo fuori tempo massimo, dando risalto al suo impegno sull'argomento quasi sottolineando presunte mancanze o ritardi del governo Meloni attualmente in carica e insediato da pochi mesi".

"Si è creato poi un curioso cortocircuito - prosegue Picchianti - per il quale la risposta data dal rappresentante del governo in cui si elencano i controlli effettuati a seguito dei comitati interprovinciali per la sicurezza e non reputata del tutto esaustiva degli interroganti è la stessa che l'amministrazione comunale dà quando viene chiesto conto dei risultati raggiunti.

Ci consola che il principale partito che amministra Fucecchio da decenni e che ha governato l'Italia negli ultimi dieci anni abbia chiesto un importante appoggio ai propri eletti dopo aver minimizzato l'argomento per molto tempo. Non vogliamo, però, pensare - anche se i fatti ci portano a farlo -, che questo rinnovato slancio sull'argomento voglia essere usato elettoralmente contro un esecutivo non più "amico" dopo anni di silenzio da parte dei precedenti tre governi".

"Con lo spirito di collaborazione che ci ha sempre contraddistinto, seppure non sediamo ancora tra i banchi del consiglio comunale - conclude il coordinatore di FdI Fucecchio - facciamo nostro l'appello del Sindaco Spinelli cercando di farci interpreti, come prima forza politica del nostro comune, delle esigenze del territorio presso il Governo e i nostri eletti nell'interesse di Fucecchio e della sua comunità".