Alla guida dopo aver bevuto e senza patente, due denunce a Pisa

Controlli sulle strade di Pisa da parte dei carabinieri. Durante il servizio, a tutela della circolazione stradale, i militari hanno denunciato due persone per guida in stato di ebbrezza.

In particolare i carabinieri hanno sottoposto a controllo, con etilometro, un conducente fermato all'alt. Il test ha rilevato un tasso alcolemico pari a 1,37 g/l, oltre il limite consentito. Per il conducente, oltre alla denuncia, è scattato il ritiro della patente di guida. Un'altra persona alla guida è stata denunciata perché, dopo essere stata sottoposta al test con etilometro, è risultata positiva con un tasso di 1,75 g/l. In questa circostanza inoltre, è stato accertato dai carabinieri che la persona che stava guidando l'auto fermata non aveva con sé la patente, perché mai conseguita.