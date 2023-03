Gialloblu Castelfiorentino batte Legnaia, prosegue la corsa alla zona playoff

Terzo acuto consecutivo per il Gialloblu Castelfiorentino che davanti al proprio pubblico prosegue la striscia positiva ai danni dell’Olimpia Legnaia: 69-63 il finale al PalaBetti dell’ottava giornata di ritorno. Nonostante un passo indietro sul piano del gioco e dell’atteggiamento rispetto al match di sette giorni fa contro Laurenziana, i ragazzi di coach Dario Chiarugi, privi anche di Turini, sono riusciti a portare a casa una partita importante soprattutto in vista del rush finale e della ultime ostiche trasferte che li attendono prima della fase ad orologio, ad iniziare dallo scontro diretto in programma lunedì 13 sul parquet del Costone Siena.

Al PalaBetti è andata in scena una partita a scatti, indirizzata dai gialloblu ma poi completamente riaperta dai fiorentini. Dopo un primo quarto in perfetto equilibrio (15-16 al 10′), i ragazzi di Chiarugi hanno cambiano passo nella seconda frazione piazzando un break di 20-10 che ha mandato le squadre al riposo lungo sul 35-26. Dagli spogliatoi, però, Legnaia è rientrata molto più compatta ed incisiva annullando quasi completamente il vantaggio castellano e riaprendo la sfida alla terza sirena: 46-44, tutto da rifare. In un ultimo quarto nuovamente combattuto, i gialloblu sono comunque riusciti a difendere quei due/tre possessi di vantaggio che sono valsi il terzo squillo consecutivo.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – OLIMPIA LEGNAIA 69-63

Tabellino: Talluri J., Zampacavallo 15, Flotta 11, Ciampolini 2, Talluri T. 6, Iserani 15, Dragoni 9, Mugnaini, Cavini, Buti 9, Pratelli 2. All. Chiarugi. Ass. Miranceli

Parziali: 15-16, 35-26 (20-10), 46-44 (11-18), 69-63 (23-19)

Arbitri: Baldini di Castelfiorentino, Belgodere di Lastra a Signa.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa