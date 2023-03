Ricercato da due anni per furto, arrestato all'aeroporto di Pisa

Durante gli ordinari controlli degli arrivi all'aeroporto Galilei di Pisa, la polizia di frontiera ha rintracciato e arrestato un uomo ricercato dal giugno 2021. Il soggetto, un cittadino rumeno di 48 anni residente in Romania, era stato condannato dal tribunale di Lucca, con conferma in appello a Firenze, per furto aggravato a un anno di reclusione, in concorso con un altro connazionale.

I due erano stati scoperti e denunciati dalla polizia di Lucca. Dopo la condanna l'uomo non era stato più trovato sul territorio perché presumibilmente rientrato in patria, ed erano state diramate dalla questura lucchese le ricerche su tutto il territorio nazionale. La polizia di Pisa, verificata l'identità, ha arrestato l'uomo che adesso si trova presso il carcere Don Bosco.