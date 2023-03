Scomparsa da tre giorni, donna trovata senza vita in Arno a Cascina

È stata ritrovata purtroppo senza vita la persona scomparsa tre giorni fa a Cascina. Si tratta di una donna di 64 anni, per la quale erano partite le ricerche dopo l'allarme lanciato dalla famiglia. Il corpo è stato rinvenuto mentre galleggiava in Arno, avvistato da un drone dei vigili del fuoco. Si trovava in un tratto di fiume vicino alla Tosco Romagnola, all'inizio della città. Zona non lontana dal punto di ultimo avvistamento, nei pressi del distaccamento dei vigili del fuoco di Cascina da dove sono state coordinate le ricerche.

In corso accertamenti sulle cause del decesso, non è escluso che la donna, non udente con alcuni problemi di salute, possa aver perso l'orientamento durante una passeggiata.