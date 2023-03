Sfondano l'ingresso della gioielleria con un'auto rubata, via 250mila euro

Con un'auto rubata poco prima hanno sfondato l'entrata principale di un centro commerciale e successivamente quella di una gioielleria, dove hanno rubato preziosi per un valore di circa 250mila euro. È successo questa notte, poco prima delle 2, a Sesto Fiorentino. Colpita dai malviventi la gioielleria Bluespirit, all'interno dell'Ipercoop di via Petrosa. I ladri hanno portato via gioielli per un valore di circa 250mila euro.

Sul posto, gravemente danneggiato dall'entrata con l'auto, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Signa. I militari hanno effettuato il sopralluogo e sono in corso le indagini per risalire agli autori del furto.