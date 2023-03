Abc Manetti molla solo alla sirena: finale al cardiopalma con Siena

“Non si molla”. Con questa convinzione l’Abc Solettificio Manetti si è presentata al PalaVivaldi, e così è stato. Che poi il finale sia stato amaro, amarissimo, questa è tutta un’altra storia. Uno scontro diretto deciso soltanto a suon di sirena: 66-65 il finale di un match che non ha deluso le attese, e la cui seppur magra consolazione è stata quella di aver difeso il +5 dell’andata (71-66). Un’Abc reduce dall’ennesima settimana in cui l’infermeria è stata l’indiscussa sorvegliata speciale, e arrivata al cospetto della corazzata Virtus forte di un Alessandro Nepi che, tornato completamente a disposizione di coach Angiolini soltanto venerdì, ha fatto realmente la differenza risultando alla fine il top scorer del match (22 punti realizzati). Ne è emersa una gara fatta di grande equilibrio nei primi quarti, cui è seguito un terzo periodo che per un attimo ha fatto intravedere i fantasmi della sconfitta di sette giorni fa contro Cecina, salvo poi lasciare spazio ad una frazione finale in cui il cuore e l’orgoglio gialloblu sono tornati a battere forte, riaprendo completamente una sfida che, sul -12, sembrava ormai indirizzata. Il tutto con capitan Belli e Alberto Lazzeri ancora una volta costretti a sostenere la squadra dalla tribuna. Per quanto adesso possa far male, non si molla. E stasera questa Abc lo ha dimostrato.

LA CRONACA

Quintetti

Virtus: Banchero, Bartoletti, Olleia, Dal Maso, Costantini

Abc: Cantagalli, Lazzeri, Pucci, Scali, Delli Carri

Avvio di gara con le difese sugli scudi, tanto che dopo 4 giri di lancette il cronometro segna 3-4. Di Dal Maso il primo sorpasso senese sul 7-6, prima del nuovo +3 gialloblu a firma Cantagalli. Paunovic impatta dall’arco mentre sponda Abc torna finalmente in campo l’ex più atteso, Alessandro Nepi. Nella seconda parte l’equilibrio non accenna ad interrompersi e si procede a braccetto fino al 20-21 su cui si va al primo riposo.

Si riparte con Nepi dalla lunga distanza per il 20-24, ma Siena resta incollatta ed impatta con Laffitte a quota 26, preludio al nuovo sorpasso a firma Imbrò dall’arco. Paunovic prova ad allungare ma l’Abc resta in scia con la penetrazione di Cantagalli che vale il 31-28 a metà frazione. Sei punti Pucci ristabiliscono la parità a quota 36 quando parte l’ultimo minuto, finchè Bianchi in volata manda tutti all’intervallo sul 38-36.

Il terzo quarto è quello in cui la difesa castellana fatica a contanere gli attacchi virtussini, con i padroni di casa che arrivano a toccare il +12. Il botta e risposta tra Banchero e Scali inaugura la frazione, seguito da Bartoletti che spinge l’allungo senese fino al 44-38 su cui coach Angiolini ferma il gioco. Al rientro, però, l’inerzia non gira e quattro punti di Olleia valgono la doppia cifra di vantaggio Virtus (48-38). Pucci rompe gli indugi castellani e la tripla di Delli Carri tiene l’Abc incollata (48-43) ma troppe disattenzioni difensive permettono ai locali di scappare di nuovo, con il solito Olleia che sigla il 55-43 al 28′. Negli ultimi due minuti l’Abc passa a zona e Siena non segna più così Nepi riporta lo svantaggio gialloblu sotto la doppia cifra: 55-46 alla terza sirena.

La tripla di Scali apre l’ultima frazione ma Imbrò risponde puntuale, seguito dall’azione da tre punti di Bartoletti per il 61-49. Ma proprio nel momento in cui la sfida sembra pericolosamente incanalarsi in favore dei padroni di casa, la difesa castellana alza l’intensità mentre Nepi e Cantagalli conducono l’attacco fino al 64-57 al 36′. Un Nepi caldissimo dall’arco infila il 64-60, e con gli ultimi 100 secondi sul cronometro Cantagalli dalla lunetta è glaciale: 2/2, 64-62. Sul sorpasso a firma Pucci (65-64), con una manciata di secondi alla sirena, Paunovic in mezzo all’area trova il canestro decisivo. Mancano tre secondi, il tiro della disperazione non va. L’impresa è soltanto sfiorata.

VIRTUS SIENA – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 66-65

Virtus Siena: Berardi 3, Paunovic 15, Bartoletti 5, Banchero 10, Dal Maso 5, Bianchi 2, Ricciardelli ne, Aminti ne, Olleia 9, Costantini 2, Imbrò 10, Laffitte 5. All. Franceschini. Ass. Braccagni, Papi.

Abc Solettificio Manetti: Lazzeri C. 2, Lilli ne, Corbinelli ne, Pucci 13, Merlini ne, Scali 11, Cantagalli 14, Nepi 22, Tavarez ne, Cantini, Cicilano, Delli Carri 3. All. Angiolini. Ass. Mostardi, Calvani.

Parziali: 20-21, 38-36 (18-17), 55-46 (17-10), 66-65 (11-19)

Arbitri: Rossetti di Rosignano Marittimo, Natucci di Bagni di Lucca.

Fonte: Abc Castelfiorentino