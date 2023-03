Auto colpisce palo che finisce contro 21enne

Un'auto ha colpito un palo del semaforo che è caduto addosso a un 21enne. Un giovane è rimasto ferito a Pisa ed è stato portato in ospedale a Cisanello in codice giallo.

L'incidente è avvenuto tra via Bonanno e via Gabba. Il veicolo, per motivi ancora da chiarire, ha colpito il palo del semaforo e lo ha buttato giù. Da lì passava a piedi un 21enne, che è stato colpito.

Sul posto l'ambulanza che ha portato il giovane a Cisanello e la polizia municipale per i rilievi del caso.