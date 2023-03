Baby gang in azione a Firenze, 14enne al Meyer dopo un'aggressione

Un nuovo assalto di una baby gang a Firenze. All'Isolotto un 14enne è stato aggredito da un gruppo di ragazzi nel pomeriggio di domenica 5 marzo. Era in via Foggini, dove si era dato appuntamento con un coetaneo per chiarire una questione.

In compagnia dell'altro, però, si sono presentati ragazzi tra i 15 e i 17 anni. Uno dei giovani avrebbe imbracciato una catena e con quella avrebbe colpito il 14enne al volto, stando a una prima ricostruzione. Il ferito è stato lasciato a terra senza soccorso, il branco è fuggito.

A dare l'allarme è stato un passante che ha chiamato il 118. Sul posto, oltre a una volante della polizia, è intervenuta un'ambulanza che ha portato il ferito all'ospedale pediatrico Meyer. Il 14enne ha avuto un trauma cranico e contusioni, i medici hanno dato una prognosi di guarigione di sette giorni.