Capannori, asili nido gratuiti da gennaio a giugno 2023

Asili nido gratuiti per tutte le famiglie (senza limiti legati all’Isee) per il periodo gennaio- giugno 2023. Lo ha deciso l'amministrazione Menesini quale importante misura di sostegno ai nuclei familiari del territorio con figli che frequentano queste strutture per la prima infanzia. Il Comune rimborserà il 100% della retta di frequenza dell'asilo nido per i primi 6 mesi dell’anno in corso a tutte le famiglie dei bambini iscritti agli asili nido comunali, a quelli privati autorizzati e accreditati e che usufruiscono di agevolazioni comunali e regionali e a tutti quelle residenti nel Comune di Capannori con figli iscritti e frequentanti strutture educative per la prima infanzia autorizzate e accreditate. Dal rimborso della retta sarà scorporato l’eventuale contributo Inps percepito.

Questa misura è finanziata con i fondi provenienti dal Miur (Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca) nell'ambito del 'Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione ed istruzione per i bambini e le bambine dalla nascita fino a sei anni'.

Il rimborso della retta, deve essere espressamente richiesto tramite apposito modulo. L’importante misura di sostegno sarà suddivisa in due tranche: fino al 30 aprile potrà essere richiesto il rimborso del 100% delle rette da gennaio a marzo compreso e si dovrà essere in regola alla data del 15 aprile con i pagamenti delle rette per le mensilità da settembre 2022 (o dal momento dell’inizio della frequenza) a marzo 2023 compreso. Per il trimestre successivo, da aprile a giugno 2023, le modalità di presentazione delle domande di rimborso saranno rese note prossimamente.

“Abbiamo deciso di estendere a tutte le famiglie fino a giugno e senza limiti di Isee la gratuità della retta di frequenza agli asili nido utilizzando una parte considerevole dei fondi Miur destinati all'educazione e all'istruzione dei bambini fino a 6 anni considerando il nido un servizio e un diritto per tutti - spiega l’assessore alle politiche educative, Francesco Cecchetti -. Una scelta che abbiamo fatto per dare un sostegno ancora più forte ai nuclei familiari del territorio nella convinzione che i servizi per la prima infanzia e, innanzitutto i nidi, svolgono una funzione pedagogica di fondamentale importanza e, allo stesso tempo, assolvono ad una rilevante funzione sociale, perchè costituiscono un aiuto concreto per i genitori con bambini piccoli nel conciliare al meglio i tempi di vita e di cura con i tempi di lavoro. Ricordiamo che a partire dal prossimo settembre la Regione Toscana garantirà la frequenza gratuita degli asili nido a tutti i bambini fino a 3 anni residenti in Toscana le cui famiglie abbiano un Isee non superiore a 35 mila euro”

Il modulo per la richiesta di rimborso delle rette va inviato per mail all’indirizzo asilinido@comune.capannori.lu.it. Per informazioni Ufficio Asilo Nido 0583-428305/428436.

Fonte: Comune di Capannori - Ufficio Stampa