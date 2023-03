"Cos'è per te la libertà?", Montespertoli lancia un sondaggio per la Giornata della donna

Cos'è oggi per te la libertà? In occasione della Giornata internazionale della donna, a Montespertoli, si rifletterà sul significato della parola libertà. Il dibattito è programmato per sabato pomeriggio (11 marzo, alle ore 17:30) presso l'Auditorium del Centro Culturale "Le Corti". Tutti i cittadini possono partecipare.

Propedeutico all'incontro, l'Amministrazione Comunale ha aperto un sondaggio con la piattaforma Mentimeter. Mentimeter è una piattaforma che permette di creare presentazioni interattive e di ottenere un feedback con elementi interattivi tramite domande o sondaggi. La grafica che si formerà con le risposte inviate dai cittadini saranno un primo spunto di riflessione per il dibattito di sabato.

Questo il link per rispondere: https://www.menti.com/aloumyqvecmf

A seguire, i partecipanti della discussione, creeranno un'opera con la Maestra d'Arte Rita Pedullà e ascolteranno dei brani con il coro Sin Miedo. A conclusione dell'evento sarà organizzato un piccolo buffet. Per l'Amministrazione Comunale saranno presenti le Assessore Daniela Di Lorenzo e Alessandra De Toffoli.

Per informazioni si può contattare la segreteria del Sindaco al numero: 0571600209

Fonte: Comune di Montespertoli