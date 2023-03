Disabile cade per colpa di una buca a Castelfranco di Sotto, la denuncia di Rossi (FI)

Domenica mattina sono stata testimone di un increscioso episodio. Al cimitero comunale sono stata avvicinata da Lotti Rodolfo che mi ha raccontato che il figlio disabile era caduto in una buca ed era andato a sbattere la testa per terra. Il ragazzo non si è fatto niente di grave ma si vedeva che era in stato di schok.

Lotti mi ha portata, insieme ad altre persone fuori dal cimitero e infatti , al semaforo, nell'angolo fra via Usciana e viale Europa, accosto al semaforo, presso il cipresso c'è una grande buca dove il figlio di Lotti è caduto, oltre altre buchette che portano fino all'entrata del cimitero ,

Tutti e due erano in grande confusione dato che il Lotti è anziano e per camminare usa il bastone ed il figlio, più grosso di lui, non era stato facile tirarlo su da terra. Hanno vissuto momenti di panico, perchè in quel momento, nessuno passava di lì.

Ho fatto delle foto che documentano la situazione di quel tratto dove cammina tanta gente che proviene dal paese e va verso il cimitero. E' opportuno intervenire in maniera che nessuno cada e si faccia male.

Questa volta è andata bene, ma la prossima volta non lo sappiamo, si provveda dunque urgentemente, prima di arrecare danni alle persone che poi i cittadini sono costretti a pagare.

Aurora Rossi – Forza Italia -Consigliere comunale di Castelfranco di Sotto