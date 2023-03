Dopo 40 anni nei carabinieri San Marcello Piteglio saluta il comandante Giampietri

Dopo ben 40 anni, da oggi lunedì 6 marzo 2023, cesserà il servizio attivo per raggiunti limiti d’età il Luogotenente Carica Speciale Giampietri Angelo, Comandante del Nucleo Comando della Compagnia Carabinieri di San Marcello Piteglio.

Il Luogotenente CS Giampietri, nato nel 1963 a Rieti, è entrato a far parte dell’Arma dei Carabinieri nel lontano 3 febbraio 1983, all’età di 19 anni, presso la "Scuola Allievi Carabinieri di Chieti" con il grado di Carabiniere Ausiliario, dovendo assolvere alla leva militare a quel tempo obbligatoria per legge. Nel corso della sua carriera, partendo dal grado più basso, egli è riuscito a rivestire tutti i gradi intermedi fino a quello attuale, ricevendo quindi numerose promozioni e assolvendo i più diversificati incarichi. Infatti, dopo aver raffermato ed essere passato in servizio permanente effettivo, Egli ha prestato servizio in Toscana, presso la Stazione Carabinieri di Piombino e poi in Umbria, in provincia Perugia, presso la Stazione Carabinieri di Corciano. Promosso al grado di Vicebrigadiere nel 1988, il Luogotenente CS Giampietri Angelo è stato destinato in prima nomina sulla montagna pistoiese alla Stazione di San Marcello Piteglio quale addetto. Da questo momento in poi, il Luogotenente CS Giampietri Angelo ha assolto praticamente ad ogni incarico nella Compagnia in quanto, con il grado di Brigadiere è stato prima capo equipaggio dell’Aliquota Radiomobile e successivamente, addetto al N.O.R. – Aliquota Operativa. Dopodiché, promosso al grado di Maresciallo, egli ha retto dapprima il Comando dell’Aliquota Radiomobile e successivamente, nel 1996, è stato destinato al Comando del Nucleo Comando di Compagnia, ove è rimasto consecutivamente per circa 27 anni, divenendo negli ultimi anni il Luogotenente più anziano del Reparto. Durante tale periodo, il Lgt CS Giampietri Angelo si è contraddistinto non solo per la costante vicinanza e disponibilità nei confronti dei militari della Compagnia, di cui è diventato vero e proprio punto di riferimento, ma è stato il braccio destro e il più fidato collaboratore di tutti gli Ufficiali che si sono succeduti al Comando della Compagnia Carabinieri di San Marcello Piteglio. Svariati sono stati in tali anni gli apprezzamenti e i riconoscimenti al Sottufficiale di tutta la scala gerarchica, Sottufficiale che è stato insignito altresì della "Medaglia d’oro al merito di lungo Comando" e delle "Medaglia Mauriziana al merito dei dieci lustri di carriera militare", rilasciata dal Ministero della Difesa.

Fonte: Compagnia Carabinieri San Marcello Piteglio