Due vittorie su 3 gare e la Palagina Volley di Ponte a Cappiano: solido il primo posto

Due vittorie su 3 gare e la Palagina Volley di Ponte a Cappiano chiude il girone di andata dei play-out del campionato Uisp Femminile al primo posto con 16 punti e ben 5 di distanza dalla seconda classificata-

Pochi giorni fa si è appunto giocato lo scontro al vertice, in palio il primo posto al giro di boa dei play-out. Da una parte le locali del Gdp di Pisa, padrone di casa con 11 punti alla vigilia del match e dall'altra le fiorentine di Ponte a Cappiano a quota 13. Quest'ultime si impongono per 3-0 nonostante le assenze delle centrali titolari Fagiolini e Mugnaini, ruoli ricoperti da Bertini (che passa da schiacciatrice a centrale per questa gara) e da Buti. Con loro in campo Maccioni in regia con Maccioni opposta, bande Barzagli e Maestrini, libero Giorgetti. Unico cambio in corso di gara è l’ingresso per Salvadori per Maestrini.

Gara quasi a senso unico dominata dalla Palagina. Primo set scivola via velocemente con il team di Letizia Fagiolini sempre avanti senza pensieri.

Appena più lottato il secondo, ma senza mai mettere in discussione la frazione vinta 25-21.

Nel terzo invece le ospiti soffrono e si trovano a dover rincorrere: sul finale, sotto di 3 punti, la Palagina tira fuori le unghie e agguanta il pareggio (24-24) e con testa e cuore vince 28-26 portando a casa 3 punti che valgono la guida del girone.

Martedì prossimo 07/03 riprende il girone di ritorno e la Palagina gioca in casa al PalaPascoli di Fucecchio alle 21,30 ospitando il volley Viareggio, unica rivale che è riuscita a fare en plein di vittorie casalinghe.