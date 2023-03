Elezioni, tutto il centrodestra cambia candidato e sceglie Nicoletta Fabio

Il centrodestra senese cambia 'cavallo' in corsa per mantenere il predominio sul comune. La professoressa 61enne Nicoletta Fabio, ex presidente del Consorzio per la Tutela del Palio e di Rettore del Magistrato delle Contrade.

Dopo che Fratelli d'Italia aveva scaricato il biologo e imprenditore nella ricerca Emanuele Montomoli a causa della sua appartenenza alla massoneria, Fabio ha ottenuto il sostegno di Fdi, Lega, Forza Italia e Udc.

Nicoletta Fabio, fanno sapere i quattro partiti, "dopo alcuni giorni di riflessione, dopo aver raccolto l'appello di tanti cittadini ed amici, ha generosamente deciso di offrire la propria disponibilità alla candidatura a sindaco per continuare un progetto di autentico rinnovamento e sviluppo della città mettendo sempre al primo posto l'interesse della comunità locale, la limpidezza nell'agire amministrativo, la competenza e il merito come criteri di scelta".

Montomoli al momento continuerà la sua corsa elettorale, è atteso un suo commento nei prossimi giorni.