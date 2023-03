Fatture inesistenti per ridurre l'imponibile, sequestro da 100mila euro a Lucca

La guardia di finanza di Lucca ha sequestrato 100mila euro di Irpef e IVA evasa da un'azienda individuale operante nel settore tessile e delle pelli. La verifica fiscale presso un'associazione sportiva ha permesso di accertare una sovrafatturazione e prestazioni pubblicitarie insistenti, tra cui all'impresa in oggetto. Al fine di ridurre la base imponibile da sottoporre a tassazione, il responsabile avrebbe utilizzato in contabilità le fatture emesse dall’associazione sportiva. Per questo è stato denunciato per dichiarazione fraudolenta tramite fatture per operazioni inesistenti e il gip ha consentito il sequestro preventivo. Sono state acquisite somme bancarie presenti su 3 conti correnti e di una quota parte di un immobile.