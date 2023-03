Gara di bowling per non vedenti ed ipovedenti

Nei giorni scorsi i Lions Clubs Empoli Ferruccio Busoni, Barberino Tavarnelle e Le Signe hanno organizzato la 20a edizione della gara di bowling dedicata ai non vedenti ed ipovedenti nella consueta sede del Joy Village a Via del Cavallaccio a Firenze, vicino all'Ucicinema. Hanno partecipato in 25 che si sono dati battaglia sulle piste del bowling appositamente modificate per consentire di abbattere comunque dei birilli. I concorrenti sono stati ovviamente aiutati dai volontari dei tre clubs che si sono divertiti anche loro. Alla fine della partita tutti i presenti si sono riuniti per festeggiare i vincitori che sono risultati: Daniele del Canto (ipovedente che ha totalizzato ben 152 punti con 4 strikes), Fabio Ulivastri (non vedente che ha totalizzato 93 punti), Marika Riggio (non vedente) e Antonio Dal Canto che hanno fatto due strikes ciascuno. A premiare sono stati Sergio De Cesaris in rappresentanza del Lions Club Empoli Ferruccio Busoni, Cesare Cesari, in rappresentanza del Lions Club Le Signe, Paolo Sardelli, Presidente del Club Barberino Tavarnelle e Clara Bertelli, Presidente della Circoscrizione 1B del Lions Club Toscana.

Si invia a parte una foto della manifestazione con Sergio De Cesaris e Niccolò Zeppi, da sempre organizzatori della manifestazione. Alla fine, arrivederci al 6 maggio per la gara di pesca al lago Ulivi di Marcignana ed al 17 febbraio per la 21a edizione della gara di bowling.

Fonte: Ufficio Stampa