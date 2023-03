Giornata della donna, Castelfranco la dedica alle cittadine afghane e iraniane

Non solo mimosa per l’8 marzo. Il Comune di Castelfranco di Sotto celebra la Giornata internazionale della Donna con una serie di iniziative che accendono l’attenzione sul lavoro femminile, sul ruolo della donna nella società, sulla parità di genere come questione culturale.

Si comincia l'8 marzo stesso, giorno in cui il Palazzo Comunale di Piazza Bertoncini verrà illuminato con un fascio di luce gialla come segno di solidarietà alla causa delle donne iraniane e afgane che lottano per i loro diritti ogni giorno sfidando la violenza e la morte nel loro paese.

L’Amministrazione Comunale ha accolto l'invito pervenuto da ANCI a dedicare la Giornata Internazionale della donna alle cittadine e ai cittadini afghani e iraniani per condannare le azioni sproporzionate e violente perpetrate dai governi a scapito di manifestanti che scendono in piazza pacificamente in nome della democrazia e della libertà.

Anche nella Biblioteca Comunale sarà esposta la mostra #DonnaVitaLibertà con illustrazioni di artiste iraniane e non solo. Le installazioni grafiche sono tratte dalla piattaforma Iranian Women of Graphic Design.

Il programma di iniziative continua sabato 11 marzo con lo spettacolo teatrale "7 Minuti" portato in scena dalla Compagnia teatrale L'Anello di Cascina su progetto di Intesa Teatro Amatoriale, tratto dall'omonimo testo teatrale di Stefano Massini, di cui nel 2016 Michele Placido fece una trasposizione cinematografica.

Lo spettacolo è ad ingresso gratuito e avrà inizio alle ore 21,15 al Teatro della Compagnia.

La storia è quella di una lotta sindacale che vede protagoniste le operaie di un’azienda tessile comprata da una multinazionale. C'è una piccola clausola nell'accordo che la nuova proprietà vuole far firmare al Consiglio di fabbrica che riguarda la riduzione della pausa di sette minuti. Chiuse in una stanza a discutere, undici donne dovranno decidere se accettare e emergerà la complessità della società vissuta sulla pelle delle donne diverse per età, provenienza, esperienze di vita e paure.

Per le prenotazioni: Azienda Speciale via Mazzini, 13 (tel. 0571 487235) dal lunedì al venerdì ore 9,30 - 13,00 oppure il giorno dello spettacolo presso il Teatro della Compagnia a partire dalle 20,30.

Dedicato invece a bambini e bambine (età 6-10 anni) è un'edizione speciale de L’Ora del Racconto, le letture ad alta voce di storie organizzate dalla Biblioteca Comunale. In programma ci sono due appuntamenti realizzati da Promocultura in cui verranno lette storie di bambine scienziate, coraggiose e determinate per celebrare il contributo delle donne alla ricerca tecnica e scientifica

Sabato 11 marzo ore 10,30 Biblioteca di Castelfranco: Bambine curiose. Lettura di "Ada La Scienziata".

Sabato 25 marzo ore 10,30 Biblioteca dei ragazzi di Orentano: Coltiva le tue passioni. Lettura di "L'erba magica di Tu Youyou".

Per partecipare è richiesta la prenotazione (0571487260 oppure 0571487263)

Chiude il calendario di eventi, domenica 12 marzo ore 16,30 Teatro della Compagnia, il concerto a cura dell’associazione Didasko, con il patrocinio del Comune di Castelfranco di Sotto, al quale partecipano le associazioni Frida e Lilith, alle quali sarà devoluto il ricavato dell’iniziativa. Sul palco si suonerà la musica del passato e presente.

Biglietti: 8 euro; 6 euro ridotto. Per info e prenotazioni: tel. 3392195374.

"La Festa della Donna è un’occasione per riflettere su temi che affrontiamo ogni giorno, focalizzando l’attenzione sul ruolo delle donna e le disparità di genere che ancora oggi caratterizza la società – hanno commentato il sindaco Gabriele Toti e l’assessora alla Cultura Chiara Bonciolini -. Il nostro Comune ha cercato di creare diverse occasioni per accendere il pensiero sulle donne, vicine e lontane. Un esercizio mentale attivato in vari modi per raggiungere varie età e, in modo trasversale, la maggior parte delle persone".

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa