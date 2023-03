Dalla Brianza a Montaione per celebrare la maestra Graziana Tognetti

Un bus dalla Lombardia per raccogliere gli ex studenti della scuola elementare di Villasanta (Monza Brianza) e andare a salutare la maestra Graziana Tognetti, 85 anni, in pensione dal 1995. L'idea è partita da due ex studentesse, Marina Mauri e Agnese Bruna.

Gli ex alunni sessantenni sono arrivati a Montaione in tarda mattinata e sono stati accolti dalle loro mestra nella sua casa, dove aveva preparato un piccolo rinfresco per accoglierli. E' stato il momento dello scambio di regali, fiori e biglietti, poi la maestra ha regalato loro un pensiero che gli ha dedicato scrittu a mano su carta tipo pergamena.

E' stata poi la volta del pranzo al ristorante Boscotondo, dove sono stati rievocati gli anni '60, quando la maestra ha vinto un concorso per un posto di ruolo. Graziana Tognetti aveva vissuto anni difficili, dopo essere rimasta orfana di padre per la guerra. Assieme alla sorella Doriana ha attraversato l'infanzia tra mille asperità, riuscendo però con il sacrificio della mamma Gina a conseguire il diploma presso le suore Giuseppine a Empoli.

Nel 1968, dopo il peregrinare in vari istituti scolastici brianzoli, è arrivato il trasferimento a Villasanta, seguendo i ragazzi dalla prima alla quinta elementare. Gli stessi che hanno fatto km di strada per ricordarla.

La maestra ha lavorato in Lombardia fino al 1980, quando ha ottenuto il trasferimento a Montaione per vivere vicino alla mamma anziana.

L'affetto per la maestra è rimasto immutato, così l'emozione per gli ex allievi nel sentirsi chiamare per nome e cognome a così tanti anni di distanza.