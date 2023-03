I medici fiorentini piangono il ginecologo Alterini: "Un esempio per tutti"

“Ci ha lasciato Francesco Alterini, ginecologo che ha dato un contributo importante allo sviluppo della diagnosi prenatale. Una grande perdita per il mondo medico fiorentino, oltre che un dolore personale”.

Così il presidente dell’Ordine dei medici di Firenze, Pietro Dattolo, ricorda Francesco Alterini, ginecologo fiorentino morto oggi.

Specializzato in Ostetricia e Ginecologia all’Università di Firenze, Alterini fece esperienza come assistente negli ospedali di Prato e Empoli per poi passare, nel 1979, al nuovo reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Santissima Annunziata, dove era rimasto fino al pensionamento nel 2008.

“È triste - dice Dattolo - dover salutare un altro bravo collega che se ne va. Ma la sua dedizione e professionalità sono un esempio prezioso per tanti giovani colleghi e anche per i più attempati. Condoglianze alla famiglia”.

Fonte: Ufficio Stampa