IV Toscana, Francesco Casini nuovo responsabile regionale enti locali

Il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini è stato nominato nuovo responsabile regionale enti locali di Italia Viva Toscana.

“Una nomina che impreziosisce e rafforza la nostra squadra. Francesco è un bravissimo sindaco e amministratore. Sarà fondamentale per coordinare i nostri eletti nelle varie amministrazioni- che continuano a crescere giorno dopo giorno - in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

Un grande in bocca al lupo a lui e un grazie a Stefano Pacinotti, nostro capogruppo nel consiglio comunale di Scandicci, che ringraziamo per il lavoro svolto finora in questo ruolo.” Così Nicola Danti e Alice Rossetti, coordinatori regionali di Italia Viva

“Accetto con grande onore questo incarico importante. La squadra di amministratori locali di Italia Viva e del Terzo Polo in Toscana è sempre più numerosa e di qualità, e incide in modo sostanziale nel governo dei territori. Sarà una nuova sfida per me e sono pronto a dare una mano e tutto il mio contributo. L’impegno e il lavoro cominciano da subito con le amministrative di maggio: i nostri candidati in campo saranno determinanti per i successi elettorali”, conclude Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli di Italia Viva.

Fonte: IV Toscana