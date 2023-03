Kemas Lamipel S. Croce, i risultati della squadra femminile e maschile

Serie B dei Lupi S. Croce, pronto riscatto nel derby con Grosseto

Torna subito alla vittoria la serie B dei Lupi S. Croce. Il passo falso di Orte è archiviato e i ragazzi possono riprendere la marcia d’alta classifica: -4 dalla capolista Civitacastellana, -1 dai cugini dell’Imballplast Castelfranco, secondi. Il derby con Grosseto era molto temuto, per il rientro di Alessandrini, capitano ospite, sia per la determinazione che le squadre di Rolando e Feltri sono solite mettere in questo tipo di partite. In realtà Invicta non ha messo in campo una prestazione insufficiente, anzi, va a merito dei biancorossi aver gestito al meglio i finali dei parziali, tutti molto equilibrati e combattuti, soprattutto il primo e il terzo. I Lupi si sono fatti preferire in attacco (44% contro 35%), grazie anche alla buona vena dei laterali, tutti in doppia cifra, con nota di merito per un incontenibile Brucini, 19 punti, 52% in attacco con 2 aces e 1 muro. Un bel sabato che fa da preludio al derby-day del prossimo turno, la trasferta a Pontedera contro la Gruppo Lupi, verifica importante da un punto di vista tecnico oltre che crocevia per la classifica.

LA CRONACA:

Coach Pagliai sceglie Brucini ai lati in coppia con Favaro, poi Compagnoni-Caproni al centro, Giannini in regia, Arguelles opposto, Gabbriellini libero. Grosseto risponde con Pantalei in diagonale con Pellegrino, Alessandrini e Galabinov in diagonale, Ielasi e Gasperi al centro, Cappuccini libero.

1set. Il primo set è equilibratissimo. Nessuna delle due formazioni riesce a staccare l’altra. I Lupi gestiscono il +2, un’invasione ospite li lancia sul 17-15 ma Grosseto è sempre pronta a reagire e a mettere a terra la palla del -1. Brucini ottiene il 19-17 e il match prosegue con questo “up and down” fino alle battute finali, dove i padroni di casa la spuntano ai vantaggi, 26-24.

2set. Parte alla grande S. Croce piazzando un bel break e portandosi a +3 (12-9). Grosseto rimonta subito, Alessandrini mette giù il 12-11. I Lupi però non mollano mai il vantaggio. Arguelles con un gran mani e fuori risolve uno scambio complicato, 16-13, poi tira alto sulle mani del muro e porta i compagni a +4. E’ il momento dell’allungo decisivo. Invicta tiene il cambiopalla ma non riesce ad affondare in fase break. Gasperi dal centro guadagna il -3, ma Alessandrini sbaglia la battuta. Un altro errore ospite, questa volta in attacco, lancia i padroni di casa, che chiudono grazie ad una “pipe” fuori misura dello stesso capitano Invicta.

3set. La terza frazione appare subito molto più equilibrata della precedente. Pellegrino mette giù la parallela del 9-10, vantaggio ospite. I Lupi la riprendono e vanno a +2, poi accorcia ancora l’opposto di Grosseto, 13-12, ma la squadra di casa è “on-fire” e prova la fuga. Un ace di Arguelles segna il 18-13, coach Rolando chiama time-out. I ragazzi di Pagliai riescono a tenere il vantaggio senza far rientrare gli avversari, Brucini spazzole le mani alte del muro per il 22-18. Ancora lo schiacciatore biancorosso risolve una P1 mettendo in terra la diagonale del 23-20. Sembra finita, ma una invasione a muro dei locali porta Invicta a -1. Pagliai ferma tutto. Al rientro in campo Arguelles guadagna il primo match point, annullato da Grosseto con una grande prestazione in difesa. Sul 24-23, però, attacca fuori misura Pellegrino, e i Lupi possono festeggiare i tre punti e l’ennesima vittoria al Pala Parenti.

BM: LUPI S. CROCE-INVICTA GROSSETO 3-0

Parziali: 26-24, 25-19, 25-23

LUPI S. CROCE: Gabbriellini, Arguelles 15, Favaro 10, Caproni 6, Brucini 19, Garibaldi, Camarri N., Camarri L. Antonelli, Compagnoni 5, Rossi, Montagnani, Giannini, Dell’Endice, Tellini, Molesti, Landi. All. Pagliai

INVICTA GROSSETO: Cappuccini, Morviducci, Caldelli, Pellegrino 12, Alessandrini 6, Pantalei 6, Barbini, Rossi, Ielasi 5, Galabinov 8, Pezzetta, Gasperi 10. All. Rolando

Prima divisione femminile, le ragazze di Marchi volano in classifica

Vincere lo scontro diretto in trasferta regala sempre tanta carica e adrenalina. Le “Lupe”, con lo 0-3 di sabato, hanno rafforzato la prima posizione in classifica: + 10 il vantaggio sul CUS Pisa, + 11 sulla stessa Folgore, battuta nel derby. Questo, pur contando che le giallorosse hanno una gara in meno e quindi virtualmente potrebbero essere a -8. Alla fine della regular season mancano 5 giornate. Le ragazze di Marchi giocheranno sabato prossimo alla Banti contro Torretta Volley Nera, per poi andare due volte a Pisa, con il CUS e con la Turris, e una a Pontedera con Bellaria. Osserveranno il turno di riposo nel week-end 14-15 aprile, ultima giornata di campionato. Della gara di sabato scorso, e delle prospettive nel torneo, ha parlato coach Manuele Marchi: “Abbiamo giocato bene, di squadra, concentrate, grintose, sempre state in partita. Abbiamo avuto difficoltà iniziali nei primi due set, subendo in ricezione, ma pian piano ci siamo adattate alle varie situazioni. Abbiamo sbagliato poco, e quando succede così alla fine il risultato lo porti a casa. In settimana avevamo preparato quel che dovevamo fare e il muro-difesa, tutte insieme. E’ una vittoria di tutte e quattordici le atlete. Si sono adoperate e impegnate affinchè riuscissimo a vincere questo scontro diretto. Dobbiamo cercare di gestire al meglio le partite che ci mancano, e poi iniziare a pensare ai play-off”.

1DF, FOLGORE S. MINIATO-LUPI S. CROCE 0-3

Parziali: 20-25, 25-27, 12-25

FOLGORE S. MINIATO: Banti, Bianchi, Ceccarelli, Diolaiuti, Ermelani, Lombardi, Peruzzi, Posarelli, Puccioni, Radesca, Rossi, Terreni, Veracini. All. Marianelli

LUPI S. CROCE: Allori, Campigli, Cipollini, Giacomelli, Giovannoni, Lupi, Mannucci, Moretti, Rinaldi, Russoniello, Sabatini, Tinacci, Tozzi. All. Marchi