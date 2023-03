La Cerretese sogna la 'Pallavolo gratis': un aiuto per regalare allenamenti e gioco gratuito

“ ̀ ̀ ” recita il nostro motto e allora abbiamo deciso di provare a sognare in grande, ponendoci come obiettivo di lungo termine quello di offrire i corsi di minivolley e gli allenamenti delle squadre agonistiche , ̀ .

Già oggi la Cerretese Pallavolo pratica “’ ”, permettendo la partecipazione gratuita o con quote ridotte a famiglie in difficoltà ma vogliamo fare un ulteriore passo in avanti.

Per fare questo passo , aiuto ̀ donando alla Polisportiva Dilettantistica Cerretese Pallavolo ( ) il della dichiarazione dei redditi: , , , .

Il contributo che ci verrà assegnato su base annuale verrà rendicontato a fine stagione, (inizialmente da 50 euro, incrementabili nel numero e nell’importo in base al contributo ricevuto), ̀ ̀, utilizzabili per pagare le quote dei corsi di pallavolo.

, , : siamo sicuri che riusciremo a realizzare questo sogno ovvero a , ̀ ̀ , a costo zero per chi vorrà donarci il proprio 5 x Mille.

Tutto questo senza intaccare la straordinaria qualità dei nostri allenamenti, testimoniata dai risultati sempre più importanti delle nostre squadre giovanili, ormai stabilmente nell'élite fiorentina con tutte le categorie.