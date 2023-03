Lavori a Cascine del Riccio, linea 36 limitata con capolinea a San Felice a Ema

Si informa che a causa di lavori di Publiacqua in località Cascine del Riccio, la linea 36 non potrà raggiunge il consueto capolinea in Via del Ponte a Iozzi nella zona di Cascine del Riccio, ma limiterà il servizio a San Felice a Ema.

Questa momentanea limitazione sarà presente fino alla conclusione dei lavori, stimati in circa 20 giorni, che coinvolgono Via Guido Rossa e parte di Via Ponte a Iozzi.

La linea 36 quindi svolgerà la tratta Stazione Orti Oricellari – San Felice a Ema, con nuovo capolinea provvisorio in Via Gherardo Silvani alla fermata SILVANI SAN FELICE A EMA. Qui sarà possibile prendere la linea 41.

Infatti, nonostante i lavori, per raggiungere le Cascine del Riccio si potrà utilizzare la linea 41 che, pur subendo qualche deviazione per i medesimi lavori, continuerà ad arrivare arriverà nella zona di Cascine del Riccio Ponte A Iozzi.

Autolinee Toscane è impegnata in queste ore a definire, in accordo con le amministrazioni comunali, degli ulteriori provvedimenti per consentire alla linea 36 di avvicinarsi alla zona di Cascine del Riccio.

Presso le fermate sono stati affissi avvisi per informare di questo momentaneo cambiamento.

Per maggiori informazioni si consiglia di consultare sempre il sito www.at-bus.it e la relativa sezione “Avvisi”

Fonte: Autolinee Toscane