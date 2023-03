Lupi ko, Bergamo si prende il Pala Parenti per 0-3

A2M: KEMAS LAMIPEL S. CROCE-AGNELLI TIPIESSE BERGAMO 0-3

Parziali: 24-26, 22-25, 16-25

KEMAS LAMIPEL S. CROCE: Arguelles, Coscione 2, Favaro, Motzo 9, Colli 1, Maiocchi 9, Vigil Gonzalez 9, Compagnoni, Hanzic 9, Loreti, Morgese, Giovannetti, Truocchio 8. All. Mastrangelo, 2^ All. Bulleri

AGNELLI TIPIESSE BERGAMO: Copelli 10, Held, 12, Catone, Lavorato, Cargioli 4, Cominetti 16, Toscani (L), Pahor, Baldi, Mazzon, Cioffi, Padura Diaz 13, De Luca, Jovanovic, 1. All. Morato

Arbitri: Marco Turtù, Maurizio Merli

KEMAS LAMIPEL S. CROCE: battute punto 2, battute sbagliate 9, muri 6

AGNELLI TIPIESSE BERGAMO: battute punto 6, battute sbagliate 6, muri 6

Una Bergamo concentrata e motivata espugna il Pala Parenti in tre set, infliggendo alla Kemas Lamipel la seconda sconfitta interna di questa stagione. La partita è bella fin dalle prime battute. Gli ospiti spingono al servizio, la Kemas Lamipel risponde con un buon cambiopalla. Hanzic è preso di mira in seconda linea ma in attacco va alla grande, 6 punti nel parziale. Alcune decisioni arbitrali contestate innervosiscono i padroni di casa, ma nonostante questo si arriva al 24-24. In servizio si presenta Compagnoni, subentrato a Vigil Gonzalez. La palla finisce in rete. Lo scambio successivo lo chiude ancora Held, che elude il muro a tre e spacca il bagher a Morgese in difesa. 24-26. Il secondo set è ugualmente combattuto, l’arrivo è in volata ma Bergamo si trova a gestire due punti di vantaggio. Hanzic e Colli si avvicendano, c’è il primo tempo di Truocchio in campo e il 22-24 che porta coach Morato a chiamare time-out per gli ospiti. Al rientro Maiocchi calpesta la riga in battuta e Bergamo chiude i conti, 22-25. Il doppio vantaggio mette le ali alla Agnelli Tipiesse, che imperversa sia dai nove metri che sotto rete. La Kemas Lamipel inizia a calare il ritmo: 8-14, 11-21. La partita scivola via, in campo c’è solo Bergamo: sul 14-24 Truocchio rimanda il verdetto, ma sul 16-24 lo stesso centrale pistoiese mette fuori il servizio. Finisce con il pubblico del Pala Parenti che continua a cantare e incitare la squadra: la battuta d’arresto interna fa male ma il percorso resta comunque di eccellenza e le possibilità ai play-off rimangono le stesse, a patto di rialzarsi immediatamente, con il lavoro in palestra e una grande prestazione a Motta di Livenza.

DICHIARAZIONI:

Vincenzo Mastrangelo (all.): “Peccato per quel primo set: siam stati 24-24, con delle decisioni arbitrali che non ci hanno favorito, che ci hanno innervosito da subito. Siamo stati costretti a rincorrere già in avvio pur giocando una buona pallavolo, soprattutto nella fase del cambiopalla. Quel che invece ci è mancata è stata la fase di contrattacco, in tutte le azioni lunghe e le rigiocate abbiamo fatto molta fatica a mettere giù il pallone. Bergamo è arrivata a S. Croce con 6 punti in meno rispetto a noi ma avrebbe dovuto essere la concorrente di Vibo per la prima posizione e oggi l’ha dimostrato. Dopo il cambio allenatore è ovvio che avrebbero avuto una reazione anche emotiva e che si sarebbero compattati”.

FORMAZIONI: Kemas Lamipel in campo con Coscione e Motzo in diagonale, Hanzic e Maiocchi a schiacciare da posto quattro, Truocchio e Vigil Gonzalez al centro, Morgese libero. Bergamo: Jovanovic e Padura Diaz in diagonale, Held e Cominetti in posto quattro, Copelli e Cargiulo al centro della rete, Toscano libero.

LA CRONACA:

1set. Il primo break è di Bergamo, che spinge in battuta e trova punti e buone rigiocate. Il primo time-out di coach Mastrangelo è sul 5-8. Motzo dai nove metri si guadagna una seconda linea da rigiocare e la concretizza in un gran mani e fuori. Sullo scambio successivo gli ospiti commettono uno dei rari errori, poi ancora Motzo ci mette l’ace: parità, 11-11. Hanzic chiude a muro Padura Diaz, è il primo vantaggio locale, 13-12. Coscione libera Motzo che può schiantare giù una parallela, 14-13. Ancora l’asse Coscione-Motzo “on fire”, sempre +1 Lupi. Gara spettacolare ed equilibrata. Bergamo risponde colpo su colpo, il 16-16 è d Cominetti in pipe. Gli risponde sempre Hanzic da zona 6. Lo schiacciatore croato è inarrestabile, il suo sesto punto nel set vale il 20-19. Gli ospiti guadagnano il side-out, Padura Diaz sbaglia il servizio ma si riscatta con un grande attacco in parallela: 21-21. Il videocheck giudica dentro di pochissimo un servizio di Cominetti, 21-22, coach Mastrangelo spende il secondo time-out. Ancora lo schiacciatore ospite forza la battuta, il muro di Bergamo va a chiudere l’attacco di Motzo da posto quattro. Entra Colli per Motzo, Vigil Gonzalez a muro trova il 22-23. Ancora dentro Motzo, Tino Hanzic al servizio. Esce l’attacco di Held, nuova parità, 23-23. Coach Morato decide di fermare il gioco. Held si riscatta e guadagna il primo set-point per la sua squadra, subito annullato da Coscione e Vigil Gonzalez. In servizio si presenta Compagnoni, subentrato al centrale spagnolo. La palla finisce in rete. Lo scambio successivo lo chiude ancora Held, che elude il muro a tre e spacca il bagher a Morgese. 24-26, 0-1 Bergamo.

2set. Formazioni invariate. Il primo break è ancora di Bergamo, il muro a tre ospite non da scampo a Maiocchi: 6-8. Held ci mette l’ace, + 3 per Bergamo ed è ancora time-out per Vincenzo Mastrangelo. La Kemas Lamipel combatte, Coscione fa una magia per Vigil Gonzalez, 11-12, poi Copelli gioca col muro e riporta Bergamo a +2. In questa fase è una lotta punto a punto, i Lupi raggiungono la parità a quota 13 con un bel muro di Motzo su Held. Truocchio con una “7” perfetta risponde alla “pipe” di Cominetti. Un ace di Motzo porta i locali in vantaggio. I biancorossi lo difendono a denti stretti. Padura Diaz dalla linea di battuta riporta avanti la Agnelli Tipiesse: 17-18. Sulla seconda palla Hanzic tira un mani e fuori spettacolare. Vigil Gonzalez firma il pareggio, 19-19. Padura Diaz trova la parallela del 19-20, sullo scambio successivo videocheck chiesto ma il punto è assegnato a Bergamo. Doppio vantaggio per i rossoblù. Coscione attiva al meglio Vigil Gonzalez, che va ancora a segno e accorcia. Cargioli chiude uno scambio combattutissimo, 20-22, ma Truocchio riporta la Kemas Lamipel a 21. Cambio Coscione-Arguelles per il muro. Entra anche Loreti. Held però se la gioca sul muro. Rientra il palleggiatore dei Lupi. La panchina di S. Croce chiede il secondo time-out. Held trova un ace prezioso su Hanzic, 21-24. Hanzic e Colli si avvicendano, c’è il primo tempo di Truocchio in campo e il 22-24 che porta coach Morato a chiamare time-out per gli ospiti. Maiocchi calpesta la riga in battuta e Bergamo chiude, 22-25. 0-2.

3set. Stesso “6+1” nel terzo set, per entrambe le squadre. Bergamo va avanti di prepotenza e coach Mastrangelo ritiene opportuno fermare subito il gioco. Un “monster block” di Vigil Gonzalez consente di accorciare le distanze, 5-7. Un’invasione a rete segna il 7-10 per gli ospiti, ma un Maiocchi ispirato trova il secondo punto in attacco di fila e va a accorciare. La “pipe” di Cominetti vanifica gli sforzi. Mastrangelo cerca forze fresche dalla panchina. Colli avvicenda Maiocchi. Agnelli Tipiesse vola a + 6, la squadra di casa accusa qualche segnale di cedimento dopo una partita difficile e faticosa. Coscione suona la carica, servendo Vigil Gonzalez che va a segno. Bergamo, però, è granitica. Sbaglia pochissimo e vola a 11-19. La partita scivola via, in campo c’è solo la squadra di coach Morato: sul 14-24 Truocchio rimanda il verdetto. Sul 16-24 lo stesso centrale pistoiese mette fuori il servizio. 16-25. 0-3.

Fonte: Kemas Lamipel S. Croce - Ufficio Stampa