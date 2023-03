Musici e sbandieratori si sfidano a Cerreto Guidi

Si svolgerà Domenica 12 Marzo con inizio alle 10, al Palazzetto dello Sport di Cerreto Guidi, la XII edizione del Torneo indoor “Città di Cerreto Guidi” Musici e Sbandieratori.

La manifestazione che torna dopo alcuni anni di forzato stop a causa della pandemia, si avvale del patrocinio del Comune di Cerreto Guidi. L’organizzazione è affidata all’Associazione Storico Culturale Caracosta, in collaborazione con la Federazione Italiana Sbandieratori.

Il torneo vedrà la presenza di gruppi di sbandieratori per le specialità di singolo, coppia e squadra categoria giovanile; singolo, coppia e piccola squadra assoluti.

La manifestazione prenderà il via alle 10, proseguendo durante la mattinata e nel pomeriggio con le gare. Alle 17.30 è prevista la cerimonia di premiazione, presente il Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti.

Nutrita, come ogni anno, la partecipazione di gruppi musici e sbandieratori.

Nell’elenco figurano: Rione Cento (Lugo); Gioco della Torre (Ripa Seravezza); Palio dei Micci (Querceta); Contrada il Ponte (Forte dei Marmi); Il Pozzo (Seravezza); Contrada Leon D’Oro (Querceta); Borgo San Lazzaro (Asti); Borgo Don Bosco (Asti); Città di Volterra; Le Fiamme di Caracosta (Cerreto Guidi).

In vista della manifestazione, il Comitato Organizzatore ringrazia pubblicamente per la rinnovata collaborazione, l’Amministrazione Comunale di Cerreto Guidi, la Misericordia, la Federazione Italiana Sbandieratori, gli sponsor e tutti coloro che si sono adoperati per consentirne lo svolgimento.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa